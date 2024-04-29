الأرصاد: لا تغير في حالة الطقس.. ونتوقع هطول أمطار غدا على غرب ليبيا

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قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، إن حالة الطقس تبقى دون تغير هذا على أغلب مناطق ليبيا.

وأضاف مركز الأرصاد، أن مناطق الخليج وسهل بنغازي تبقى متأثرة برياح جنوبية شرقية نشطة السرعة أحيانا، ما تسبب في إثارة الأتربة والغبار واحتمال هبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق، بينما يبقى الطقس معتدلا نسبيا على مناطق الشمال الغربي وساخن نسبيا على مناطق الوسط والجنوب.

وتوقع مركز الأرصاد، ظهور ضباب آخر هذه الليلة وفي الصباح الباكر ليوم الغد على بعض المناطق الساحلية للشمال الغربي خاصة مدينة الزاوية.

وقال: “من المتوقع أن تتكاثر السحب يوم الغد على مناطق الشمال الغربي يصحبها سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الممتدة من راس اجدير إلى طرابلس ومناطق الجبل الغربي والدواخل وغدامس والحمادة”.

درجات الحرارة في ليبيا

وفق توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة القصوى في شمال غرب ليبيا تتراوح ما بين (20–26) مئوية على المناطق الساحلية، وما بين (28-33) مئوية على سرت والدواخل. وفي الجنوب الغربي تتراوح ما بين (36– 40) مئوية وتسجل انخفاضا يوم الغد على غدامس.

وفي الشمال الشرقي تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (34-38) مئوية على مناطق الخليج وبنغازي، وما بين (23-30) مئوية على باقي المناطق، أمّا في الجنوب الشرقي فتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (37–40) مئوية ولا تتجاوز(33) مئوية على الجغبوب.