لجنة المصالحة الشاملة في الجنوب تباشر أعمالها رسميا

بدأت لجنة المصالحة الشاملة في جنوب ليبيا برئاسة وزير الدفاع أحميد حومة، أولى اجتماعتها، بمقر وزارة الدفاع في مدينة بنغازي، عقب تكليفها من رئيس الحكومة الليبية د.أسامة حماد، بموجب قراره رقم 67 لسنة 2024، بشأن الوقوف على تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه فيما انعقدت عليه نوايا المصالحة بين قبائل التبو والأهالي في مدينة مرزق.

وأوضح وزير الدفاع رئيس اللجنة أحميد حومة، في تصريحات رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن اللجنة وضعت في اجتماعها الأول، آليات العمل والتواصل، مع كامل الأطراف المعنية، لافتا إلى انتقال اللجنة إلى المنطقة الجنوبية خلال الأيام القليلة القادمة للشروع في مهامها على أرض الواقع.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من عبد الله حسين الكيلاني احطيبة، وعبد القادر مفتاح سالم، وسعد غفير سعد عطية، ومحمد ادريس سليمان سعيد، وتقضي التعليمات باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية لهذا الاتفاق، وإعداد الدراسة اللازمة من جميع الجوانب المالية والاجتماعية، وحصر الأضرار وتقديرات جبر الضرر المادي والمعنوي لضحايا الطرفين، حصر المتضررين، وإعداد تقريرها بشكل نهائي ومفصل على أن يقدم إلى رئيس مجلس الوزراء في أجل لا يتعدى أسبوعين من تاريخ القرار.

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود الحكومة الليبية لتعزيز المصالحة الوطنية وتحقيق الوحدة الوطنية التي قادها رئيس الحكومة رفقة مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا المهندس بلقاسم حفتر برعاية القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر.