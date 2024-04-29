عقيلة صالح: الحكومة الجديدة ستشرف على الانتخابات نهاية العام

أكد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، إجراء الانتخابات الرئاسية العامة في ليبيا قبل نهاية العام الجاري، مشددا على أن كل شيء جاهز لهذه الاستحقاقات، لافتا إلى أن القاعدة الدستورية وقانون انتخاب الرئيس وقانون انتخابات البرلمان تم إصدراهم.

وطالب عقيلة صالح في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” المجتمع الدولي بتشجيع الأطراف الليبية على عقد الانتخابات، مشيرا إلى أن المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات جاهزة، وأن آلية انتخاب رئيس الحكومة موجودة.

وأوضح عقيلة صالح أنه رئيس لمجلس النواب المؤسسة الوحيدة المنتخبة ويطالب بإجراء الانتخابات اليوم قبل الغد، مشددا على أن مصلحة ليبيا تقتضي إجراء الإنتخابات.

وأضاف عقيلة صالح أن الأمر يتطلب في البداية تشكيل حكومة واحدة، موضحا أنه لا يصح أن تجرى انتخابات في ظل حكومتين؛ واحدة في الشرق وأخرى في الغرب، كاشفا عن وجود اتصالات مع مجلس الدولة للتوصل إلى اتفاق بشأن آلية تشكيل الحكومة.

وأشار عقيلة صالح إلى أنه تم الاتفاق على أن يزكى المرشح بالحصول على 20 عضواً من مجلس الدولة و10 من مجلس النواب، يتقدم مع الذين حصلوا على نفس الشروط إلى مجلس النواب، موضحا أن مجلس النواب، وبناء على ما يقدمه المرشح من برنامج، هو الذي يختار من يعطيه الثقة ليكلف بتشكيل الحكومة.

ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن كل شخص تتوافر فيه الشروط يمكنه الترشح، أما الترشح بالاسم أو الوظيفة والانتماء فهو غير موجود، مشددا على أن القوانين صنعت في ليبيا لأجل الجميع، وأنه لا إقصاء ولا تهميش لأحد.

وأكد عقيلة صالح أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لم يقدم أي مقترح، ولم يقترح أي دعم أو خبرة لصالح الليبيين، الذين يريدون الانتخابات، مشددا على أن مجلس النواب يرفض التدخل الخارجي، وتكليف أشخاص ليس لهم صلة بالواقع الليبي وخصوصية الليبيين وتركيبة الشعب الليبي، وافتراضات لاتتماشى مع قيم الشعب الليبي.

وأوضح عقيلة صالح أن الأمور لو تُركت بين الليبيين لتنفيذ الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي كانت الأمور ستمضي بطريقة سريعة وجيدة، مضيفا أن الانتخابات لا تتم إلا بوجود حكومة واحدة، لافتا إلى أن المصالح المتضاربة وعدم الإخلاص في حل الأزمة الليبية أخر حل الأزمة، مشيرا إلى أن المعوقات التي تواجه الأطراف الليبية تتمثل في تدخل المجتمع الدولي وعدم قدرة المبعوثين الدوليين الذين توالوا على البلاد تقديم أي شيء لحل الأزمة الليبية.