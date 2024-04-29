حماد يصدر تعليماته بالاهتمام بأطفال أوباري المصابين من إنفجار اللغم

أخبار ليبيا 24

اجتمع أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية، بمكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، مع سالم الزادمة نائب رئيس مجلس الوزراء ، وعبد الله الشارف وزير العمل والتأهيل ، والمهدي السعيطي وزير الشباب- وزير التعليم العالي المكلف، إذ تناقش المجتمعون حول العديد من القضايا التي تهم المواطن الليبي وأهمها الحالة الصحية لأطفال مدينة أوباري الذين أصيبوا جراء انفجار لغم الأسبوع الماضي.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة تقديم كامل الخدمات والرعاية الصحية اللازمة للأطفال الثمانية المصابين والذين يتلقون العلاج حاليا في مستشفى سبها العام، وبحسب تصريحات المجلس البلدي فإن الأطفال كانوا يلعبون كرة القدم حين انفجر اللغم عليهم، بمنطقة الشارب التي بها مخلفات الحرب.

اليونسيف تحذر من خطورة الوضع على الأطفال

وعلى إثر الحادثة، جددت منظمة اليونيسف في ليبيا دعوتها للحكومات كافة، العمل على وضع برامج لزيادة الوعي حول مخاطر الألغام والمخلفات الحربية؛ والاستثمار في هذا الجانب لأنه يساعد الأطفال في معرفة مدى خطورة الأجسام الغريبة في الشارع والتي قد تكون مخلفات حربية، ونوهت المنظمة أن 9 أطفال خلال العام الماضي فقدو حياتهم بسبب الألغام والمخلفات الحربية.

وبالعودة لاجتماع الحكومة، فمن ضمن الملفات التي طُرحت للنقاش، متابعة أعمال وزارة العمل وتجهيزاتها لعيد العمل، الذي يصادف يوم الأربعاء من الأسبوع الحالي، بالإضافة إلى مناقشة أوضاع الشركات المتعثرة و المنسحبة و آخر الإجراءات التي قامت بها الوزارة في هذه الخصوص.