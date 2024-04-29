توغو تصوت لصالح برلمان جديد.. والأنظار تتجه نحو الرئيس غناسينغبي

أخبار ليبيا 24

بدأ التصويت في الانتخابات التشريعية في توغو، اليوم الاثنين، بعد موافقة البرلمان المنتهية ولايته على الإصلاحات الدستورية التي يمكن أن تمدد حكم الرئيس فور غناسينغبي المستمر منذ 19 عامًا.

وبموجب الميثاق الجديد الذي تم تبنيه في مارس، والذي ينص على نظام برلماني للحكم، سيجري انتخاب الرئيس من قبل البرلمان بدلاً من الاقتراع العام.

ولا تزال التفاصيل المتعلقة بانتخاب الجمعية لرئيس الدولة غير واضحة حتى الآن، على الرغم من أنّه بموجب الدستور الجديد، سيعين البرلمان منصبًا يوصف بأنه رئيس مجلس الوزراء، والذي سيكون له سلطة واسعة لإدارة الشؤون الحكومية للدولة الساحلية الواقعة في غرب أفريقيا.

أُجل تصويت، يوم الاثنين الماضي، مرتين بسبب رد الفعل العنيف من بعض أحزاب المعارضة التي وصفت التغييرات الدستورية بأنها مناورة سياسية للسماح لغناسينغبي بتمديد فترة ولايته مدى الحياة.

وجرى تسجيل أكثر من أربعة ملايين شخص للتصويت لـ 113 مشرعًا من بين 2352 مرشحًا. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة صباح اليوم ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية يوم الثلاثاء.

حكم عائلة غناسينغبي في توغو

وتشارك أحزاب المعارضة في الانتخابات، على أمل الحصول على مقاعد تمكنها من تحدي حزب “أونير” الذي يتزعمه غناسينغبي بعد أن قاطعوا الانتخابات التشريعية الأخيرة وتركوا الحزب يسيطر فعليا على البرلمان.

وشهدت توغو سنوات من المقاومة لقبضة عائلة غناسينغبي على السلطة. وجرى انتخاب الرئيس لأول مرة قبل 19 عامًا خلفًا لوالده غناسينغبي إياديما، الذي تولى منصبه في انقلاب عام 1967.

وكانت حملات الشرطة العنيفة على المظاهرات السياسية روتينية في عهد غناسينغبي – الذي أعيد انتخابه في عام 2020 بأغلبية ساحقة اعترضت عليها المعارضة – كما كانت خلال حكم والده.

ودفعت العديد من الدول الأفريقية الأخرى إلى إجراء تغييرات دستورية وقانونية أخرى في السنوات الأخيرة، ما سمح لرؤسائها بتمديد فترة ولايتهم في مناصبهم.