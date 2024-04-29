بيانتيدوزي: إيطاليا تستضيف وزراء داخلية ليبيا وتونس والجزائر

كشف وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، عن عقد لقاء يجمعه مع وزراء داخلية ليبيا – حكومة الدبيبة منتهية الولاية- وتونس والجزائر في إيطاليا.

ورجح بيانتيدوزي، في تصريحات صحيفة رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن يؤدي التعاون مع دول مغادرة وعبور المهاجرين إلى نتائج مهمة بشكل متزايد، مشيرا إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد مرحلة أخرى من هذا التعاون.

بيانتيدوزي: نستبعد فكرة وجود نقطة ساخنة في تونس لمعالجة طلبات اللجوء

وشدد بيانتيدوزي على استبعاد فكرة وجود نقطة ساخنة في تونس لمعالجة طلبات اللجوء بسرعة، وإنفاذ قرارات عودة المهاجرين وملاحقة منظمات التهريب، لافتا إلى أنه ليس هناك حاجة إليها.

وأضاف بيانتيدوزي أن روما تعمل على تقاسم مشاريع العودة الطوعية المدعومة للمهاجرين إلى أوطانهم، موضحا أنها إذا نجحت ستخفف الضغط أيضًا على الأراضي التونسية، مع احترام الحقوق الأساسية للأشخاص.

بيانتيدوزي: ليس من النبل التلاعب بأرواح الناس وهي على المحك

وأشار بيانتيدوزي إلى أن مقاطع الفيديو المتداولة والتي تظهر ما صوره البعض بقيام خفر السواحل الليبي بإطلاق النار على السفينة الإيطالية ماري جونيو التي كانت تنقذ المهاجرين، فلقد سبق أن قدمت في البرلمان مرتين جميع العناصر اللازمة لإعادة بناء الحقائق، استنادًا إلى الوثائق الرسمية وليس إلى الروايات الخيالية، لافتا إلى أنه ليس من النبل التلاعب بحقيقة الوقائع، على الأقل عندما تكون حماية أرواح الناس على المحك.