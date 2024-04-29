بن شرادة: المجتمع الدولي يفسد أي اتفاق ينتج حكومة جديدة

قال سعد بن شرادة، عضو مجلس الدولة، إنه تم الاتفاق مع مجلس النواب على تشكيل حكومة جديدة، لافتا إلى أن المجتمع الدولي يفسد أي اتفاق بين المجلسين.

وشدد بن شرادة في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24“، على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية للوصول إلى صندوق الانتخابات، لافتا إلى أن مجلس الدولة ومجلس النواب اتفقا على أن تتكون الحكومة من وزراء تكنوقراط، وأن تكون مهمتها الوحيدة هي نقل الصندوق الانتخابي للمواطن بأسرع وقت ممكن.

واستبعد بن شرادة أن تتمكن نائب المبعوث الأممي ستيفاني خوري، من تقديم حل للأزمة أيضًا، إلا إذا قدمت حلاً من وجهة نظر أمريكية، مشددا على أن تشكيل حكومة الآن بات ضروريًا، لافتا إلى أن ليبيا بحاجة لالتفاف المجتمع الدولي تجاه هذا الهدف.

وأوضح عضو مجلس الدولة أن المجلسين لا يريدا تكرار الاتفاقات السابقة على تشكيل حكومة موحدة، لكن المجتمع الدولي ضربها وطعنها من الخلف، مشيرا إلى أن الاتفاق مع النواب على أن يتحصل المترشح لرئاسة الحكومة على 20 تزكية من مجلس الدولة، ويقدم مجلس الدولة من 5 إلى 6 مرشحين، ثم يذهبوا للبرلمان مُكتملين التزكيات، ويعقد البرلمان جلسة صحيحة النصاب ويصوت على واحد من الستة.

وأضاف بن شرادة أن هذه الخطوات سيمنح رئيس الحكومة الموحدة الجديدة الحرية، وسيعطى له فقط النصاب أو العدد الذي تُشكل منه الحكومة من 16 أو 18 وزير فقط، تكنوقراط، هدفها إجراء الانتخابات.