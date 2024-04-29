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بالشمع الأحمر.. اقتحام وكالة الأنباء الليبية و”غلقها”

جهة أمنية تعتدي على مقر الوكالة في طرابلس

29 أبريل، 2024 6:02 م
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أخبار ليبيا 24

اقتحمت جهة أمنية مقر وكالة الأنباء الليبية في بنغازي، بحسب بيان الوكالة “ اقتحمت يوم أمس الأحد بعد ساعات الدوام الرسمي حرم وكالة الأنباء الليبية واستولت على المبنى التاريخي، وأوصدت أبوابه بقفل خارجي وسدته بالشمع الأحمر قبل أن تمنع صباح اليوم الإثنين العاملين في الشؤون الإدارية والمالية ومكاتب المراجعة والمستشار القانوني والمخازن والخزينة الذين يشغلون هذا المبنى من الولوج إليه وممارسة أعمالهم الطبيعية” .

وناشدت الوكالة في بيانها كل من مجلس النواب والمجلس الرئاسي والنائب العام بسرعة التدخل وإعادة فتح المقر، إذ يعتبر الإقتحام تعدي واضح وصارخ في حق القانون وممارسة الحريات.

ما جاء في تصريحات مدير عام الوكالة

وأوضح إبراهيم هدية المجبري، الرئيس العام للوكالة، “في تمام الثالثة بعد الظهر حضر عدد من ضباط الجهاز إلى المقر التاريخي الرسمي لوكالة الأنباء الليبية في منطقة زاوية الدهماني بطريق الشط في طرابلس؛ و طلبوا تسليمه عنوة دون سند قانوني.”

وأكد المجربي في تصريحاته “لا يمكن التسليم أو التنازل رسميًا، لأنه ليس من صلاحياته أو صلاحيات مجلس الإدارة التنازل عن أية أصول دون الرجوع إلى الجهة التي تتبعها الوكالة وهي مجلس النواب”، وتابع مبينا ملكية المقر للوكالة “إن مقر الوكالة الذي بني في ستينيات القرن الماضي والمقرات المجاورة له مقيدة لدى مصلحة أملاك الدولة رسميًا باسم الوكالة”.

وتعد وكالة الأنباء الليبية، الوكالة الوحيدة في ليبيا التي أُنشأت بموجب القانون عام 1960، إذ خرّجت الوكالة العديد من الصحفيين والإعلاميين على المستوى الوطني والعالمي.

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29 أبريل، 2024 6:02 م
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