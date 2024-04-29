انخفاض أسعار النفط بفعل محادثات وقف إطلاق النار في غزة

أخبار ليبيا 24

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، لتبدد مكاسبها التي حققتها، يوم الجمعة، مع تهدئة محادثات السلام بين إسرائيل وحماس في القاهرة المخاوف من صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط وبيانات التضخم الأمريكية التي ساهمت في تقليص احتمالات خفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بما يصل إلى دولار أو ما يعادل 1.1 بالمئة إلى 88.50 دولار للبرميل قبل أن ترتفع مرة أخرى إلى 88.55 دولار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 84 سنتًا، أو 1٪، إلى 83.01 دولارًا للبرميل.

ويزور وفد من حماس القاهرة، اليوم الاثنين، لإجراء محادثات سلام. قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يوم السبت، إن التوغل المزمع في رفح، حيث يعيش أكثر من مليون نازح فلسطيني قد يتم تأجيله في حالة التوصل إلى اتفاق يتضمن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن إسرائيل وافقت على الاستماع إلى مخاوف الولايات المتحدة بشأن الآثار الإنسانية للغزو المحتمل.

وتترقب الأسواق أيضًا مراجعة سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الأول من مايو.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 2.7% في الاثني عشر شهرًا حتى مارس، وهو ما يتجاوز هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وكان من شأن انخفاض التضخم أن يزيد من احتمالية خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي من شأنه أن يحفز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.