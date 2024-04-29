النصر يعين “الحمادي” مدربا جديدا خلفا لـ “المكشر”

أخبار ليبيا 24

عيّنت إدارة نادي النصر أسامة الحمادي في منصب المدير الفني، خلفا للمدرب التونسي المقال محمد المكشر.

وفسخ النادي التعاقد مع محمد المكشر بالتراضي في أعقاب خسارة “ديربي بنغازي” أمام الأهلي بنتيجة 0:1 وهي أول خسارة للفريق هذا الموسم.

الحمادي يمتلك مسيرة ناجحة كمدرب، إذ سبق أن توّج الاتحاد بلقبي الدوري الليبي الممتاز على التوالي في موسمي 2021و2022.

والنصر المتصدر للمجموعة الأولى بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، يطمح لتعزيز صدارته وحسم بطاقة العبور لمرحلة السداسي الحاسمة. ويحتل الفريق صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 34 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الأهلي بنغازي صاحب المركز الثاني.

ويخوض الفريق أول مبارياته تحت القيادة الفنية الجديدة لأسامة الحمادي أمام فريق التحدي يوم 4 مايو المقبل.

النصر وديربي بنغازي

واعتمدت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الليبي لكرة القدم، يوم السبت، نتيجة “ديربي بنغازي” بعد قبول الطعن المقدم من نادي النصر، شكلا ورفضه موضوعا.

وإزاء ذلك أعلن مجلس إدارة النادي اعتراضه ورفضه القاطع للقرار، قائلة إنّه لن يتوانى عن الدفاع عن حقوق فريقه بكل الوسائل القانونية ويُصر على إتباع جميع الإجراءات الكفيلة بضمان حقوق النادي.

وأضاف، “في هذا السياق، سيتم استئناف هذه القرارات الجائرة الفاقدة لأي أساس قانوني أو واقعي”.