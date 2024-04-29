العرفي: مجلس النواب سيناقش تشكيل الحكومة الجديدة الثلاثاء

قال عبد المنعم العرفي، عضو مجلس النواب، إن كل المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة تحصلوا على تزكياتهم المطلوبة من مجلس الدولة بعدد 20 تزكية لكل مترشح.

وأوضح العرفي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن عدد المترشحين لمنصب رئيس الحكومة بلغ 5 مرشحين متحصلين على التزكيات، لافتا إلى أن مجلس النواب سيناقش يوم الثلاثاء تشكيل الحكومة الجديدة وفق ما صرح به عقيلة صالح رئيس المجلس من القاهرة.

وأضاف العرفي أن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب أعلن عن توافق ما بين المجلس ومجلس الدولة حول تشكيل الحكومة، لافتا إلى أنه سيتم مناقشة مقترح الميزانية المقدم من الحكومة الليبية في جلسة مجلس النواب الإثنين.

وأشار العرفي إلى أن أعضاء مجلس النواب سيناقشون حكم المحكمة الذي يقضي بإلغاء قرار الضريبة على النقد الأجنبي، موضحا أنه سيتم الاستماع للجنة المشكلة لبحث تأثير فرض الضريبة على الدولار

وكان عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، قد أكد أن الانتخابات الرئاسية العامة في ليبيا ستجرى قبل نهاية 2024، مشددا على أن كل شيء جاهز لهذه الاستحقاقات، لافتا إلى أن القاعدة الدستورية وقانون انتخاب الرئيس وقانون انتخابات البرلمان تم إصدراهم.

وطالب عقيلة صالح المجتمع الدولي بتشجيع الأطراف الليبية على عقد الانتخابات، مشيرا إلى أن المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات جاهزة، وأن آلية انتخاب رئيس الحكومة موجودة، مشددا على مجلس النواب المؤسسة الوحيدة المنتخبة ويطالب بإجراء الانتخابات اليوم قبل الغد، مؤكدا على أن مصلحة ليبيا تقتضي إجراء الإنتخابات.