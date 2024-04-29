الثلثي: المليشيات تعرقل قيام الدولة وتستغل حاجة الشباب

اعتبر أشرف الثلثي، المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي، أن وجود ليبيا في صدارة الدول الأفريقية التي تمتلك مليشيات مسلحة “قوة عسكرية” أمرا سلبيا

وأوضح الثلثي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن ليبيا احتلت المرتبة الأولى في قائمة الدول الأفريقية صاحبة القوة العسكرية الأسرع نمواً في عام 2024، بحسب موقع “Global Firepower“، وجاءت في المرتبة الثانية موزمبيق، بينما احتلت تشاد المرتبة الثالثة.

وأضاف الثلثي أن المراحل الانتقالية التي مرت بها ليبيا وعدم وجود بدائل للشباب لاستكمال الدراسة والعمل، دفعهم للالتحاق بالتشكيلات المسلحة التي توفر لهم مزايا وحوافز، لافتا إلى أن المليشيات تتربص بالمجتمع الليبي لا سيما في ظل وجود 29 مليون قطعة سلاح خارج سيطرة الدولة.

وشدد الثلثي على أن المليشيات تشكل خطراً داهماً على السلم الاجتماعي والحريات العامة، مطالبا المجتمع الدولي بمساعدة ليبيا حتى لا تنزلق إلى العسكرة باعتبار أنها تتعارض وقيام مجتمع حر

وأكد الثلثي أن المليشيات المسلحة أحد أبرز العوائق التي تعرقل قيام نظام سياسي موحد يسيطر على كامل ليبيا، موضحا أنه لا يستقيم بناء نظام ديمقراطي وسط هذه المليشيات المنتشرة.

وطالب الثلثي بضرورة الاتجاه نحو بناء مؤسسات سيادية تقف سداً منيعاً أمام انتشار المليشيات المسلحة وعسكرة المجتمع الليبي الذي يكاد يصبح واقعاً ملموساً، لافتا إلى أن التقارير الدولية تشير إلى أن عدد الكتائب والميليشيات المسلحة في ليبيا تصل إلى 300 متنوعة التسليح والأعداد، بعضها موال لأشخاص والبعض الآخر محسوب على تيارات سياسية ومدن معينة.