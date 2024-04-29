البرلمان الألماني يصوت بتمديد عملية إيريني لفرض حظر السلاح على ليبيا

أخبار ليبيا 24

على اعتبار أن الوضع السياسي لا يزال يواجه تخبطات كبيرة، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على أمن الدولة، لا تزال عملية “إيريني” التي تعمل على مراقبة تهريب السلاح إلى ليبيا، بالاستناد على قرار حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة منذ سنوات على ليبيا.

ومدد مجلس النواب الألماني “بوندستاغ” تفويض مشاركة ألمانيا في المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي “إيريني” لمدة عام آخر بعد التصويت على القرار.

وصوّت غالبية اعضاء مجلس النواب، لصالح الاقتراح، مما يعني أن حوالي 300 من أفراد الخدمة العسكرية البحرية سيبقون جزءًا من مهمة “إيريني” في وسط البحر الأبيض المتوسط.

هل تنجح المهمة في منع تهريب السلاح؟

وبحسب تصريحات وزارة الدفاع الألمانية “إن المهمة تتبعت حوالي 13 ألف سفينة منذ أن بدأت في مارس 2020. وجرى الصعود على متن ما لا يقل عن 26 سفينة، ثلاثة منها على الأقل انتهكت حظر الأسلحة.”

وتعمل المهمة على الحد من تهريب السلاح والاتجار بالبشر، بالإضافة إلى منه تهريب البواخر النفطية من ليبيا.

واستلم الأدميرال الإيطالي أرماندو سيمي، قائد فرقة العمل (464) متعددة الجنسيات، قيادة المهمة، خلفاً لسابقه العميد البحري كونستانتينوس باكالاكوس، في البحرية اليونانية، الذي كان قائد القوة في الأشهر الستة الماضية.

وتأتي مهمة إيريني التي يقودها الإتحاد الأوروبي بإشراف الأمم المتحدة ضمن مساعي الأخيرة بنشر السلام في البلاد ومنع نشوب الحرب بين الأطراف الليبية، وعدم جعل ليبيا مصدر للصراع الدائم بين الدول في المنطقة.