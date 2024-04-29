البرغوثي يشارك في اجتماعات التحضيرية لصياغة رؤية عربية لحوكمة الذكاء الاصطناعي

أخبار ليبيا 24

اختتم رؤساء وأعضاء البرلمانات العربية اجتماعاتهم التحضيرية يوم الأمس استعداداً لعقد المؤتمر السادس للبرلمان العربي في العاصمة المصرية تحت شعار (رؤية برلمانية عربية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي).

وشارك حسن البرغوثي عضو مجلس النواب في الاجتماع، ،لصياغة مشروع الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي بشأن الرؤية البرلمانية العربية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي.

الاستعداد لعقد القمة العربية

وناقشت الاجتماعات التحضيرية، الآفاق الجديدة التي يفتحها الذكاء الاصطناعي كذلك التحديات المرتبطة به، في الدول العربية التي تعمل على مواكبة العالم الذي يتجه بسرعة ناحية التطور التكنولوجي.

واستعرض المجتمعون الدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون العرب في حوكمة استخدامات الذكاء الاصطناعي من خلال صياغة إطار قانوني وتنظيمي يضمن تطوير تقنياته واستخدامها بشكل آمن في مختلف المجالات،وتوصل الاجتماع لعدد من التوصيات التي تمت صياغتها على هيئة وثيقة رسمية سيتم رفعها إلى القادة العرب في قمتهم المقبلة والمقرر إقامتها في مملكة البحرين.

وفي تصريحات صحفية قال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي: “إن انخراط الدول العربية في منظومة الذكاء الاصطناعي، لم يعد ترفاً أو رفاهية، وإنما أصبح أمراً حتمياً للحاق بالركب العالمي في هذا المجال، والاستفادة مما تتيحه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من مزايا ومنافع في الكثير من مجالات الحياة اليومية، محذرا في الوقت ذاته مما تثيره من مخاطر وتحديات.”

ويأمل العسومي بحسب قوله إلى “أن تكون هذه الرؤية البرلمانية العربية خطوة أولى في الطريق نحو إعداد استراتيجية عربية موحدة في مجال الذكاء الاصطناعي.”