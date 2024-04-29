الأمير السنوسي: صور هانيبال القذافي تبعث في النفس مشاعر مؤلمة.. ويجب إطلاق سراحه

أخبار ليبيا 24

علق “الأمير محمد الرضا السنوسي” على الصور الجديدة لـ “هانيبال” نجل العقيد الراحل معمر القذافي التي كشف عنها من داخل مقر احتجازه في لبنان، ونشرها تلفزيون الجديد اللبناني.

وكتب السنوسي على موقع (X): “الصور التي تم نشرها للمواطن الليبي هانيبال القذافي من مكان اعتقاله إن ثبت صحتها؛ تبعث في النفس مشاعر مؤلمة”.

وأضاف: “إن كان هناك سند قانوني ما، يتم احتجازه من أجله بهذا الشكل ولكل هذه المدة، فيجب أن يُعطى الفرصة العادلة للمحاكمة بشكل يحفظ له حقوقه وكرامته، وإلا فليُطلق سراحه فورًا”.

وتابع السنوسي: “نحن نرفض أن يتعرض مواطنونا لأي شكل من أشكال الاعتقال غير المسبب أو التعذيب أو الامتهان أو التغييب أين ما تواجدوا سواء داخل ليبيا أو خارجها.. العدالة والاحترام حق أصيل لجميع البشر وأبناء شعبنا ليسوا بأقل من أقرانهم من مواطني الدول الأخرى”.

صور هانيبال

ونشرت قناة الجديد اللبنانية صور جديدة لـ “هانيبال القذافي” من داخل مقر احتجازه. وقالت القناة إن نجل القذافي محتجز في غرفة تحت الأرض، تتسع لبعض الاحتياجات والأدوية، وتتضمن حماما بكرسي أرضي.

ووفقا للقناة، فقد عبَّر “هانيبال” عن أوضاعه الصعبة داخل مقر احتجازه، قائلاً: “أعيش بهدلة وأتحداكم أن تشرحوا لي أين المعاملة الخاصة، وما هو مفهومكم للـVIP ؟”، مضيفًا: “وضعي غير جيد تحت الأرض، وأريد أكسجين”.

وأضاف: “أنا معتقل سياسي وقضيتي مرتبطة بملف لا أعرف عنه شيئاً.. فليأخذوا شعري وأسناني التي يتحدثون عنها ويعطونني حريتي”.

وأوضح هانيبال أنّه قد قضى تسع سنوات فعلية و12 سنة حكمية.. الظلم الذي أتعرض له لا يرضاه لا قضاء ولا قدر وتنبذه الديانات السماوية”.

ولم تحدد القناة تاريخ تسجيل تلك الصور التي بدا أنها نُسخت من مقطع فيديو.

وجاء هذا العرض بعدما، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي -في مطلع يناير الماضي- أنباء تزعم وفاته.

وتعتقل لبنان “هانيبال” على خلفية اختفاء الإمام الشيعي موسى الصدر في ثمانينيات القرن الماش، والذي تزعم أنّه اختفى في الأراضي الليبية إبان فترة حكم والده معمر القذافي.