افحيمة: النواب لم يمنحوا تزكية لأحد ليقود حكومة جديدة

أخبار ليبيا 24

صرح عضو مجلس النواب صالح افحيمة، أنه لم يتم بعد تزكية مرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، وأكد أن آلية اختيار رئيس الحكومة موضحة في التعديل الدستوري الثالث عشر، ومذكورة في القوانين الصادرة عن مجلس النواب، والتي صاغتها لجنة (6+6).

وتابع افحيمة “هذه الآلية تنصّ على عدد معين من التزكيات للشخصيات المُرشحة سواء من أعضاء مجلس النواب أو مجلس الدولة، إذ أن أعضاء المجلسين لم يُزكّوا حتى الآن أي شخصية،على الرغم من أن رئيس مجلس النواب تسلم سيرًا ذاتية أو ملفات لعرضها على أعضاء مجلس النواب للتزكية، لكن لم تحدث أي تزكيات حتى الآن”.

النائب البرلماني أنه من الممكن إعادة سيناريو تسلم حكومة الوحدة الوطنية من قِبل الثني والسراج “ذا ما شُكّلت الحكومة الجديدة بشكل قانوني، فسيكون لدى أجهزة الدولة الآلية المناسبة لتسليم رئيس الحكومة الجديد السلطة من طرف رئيس الحكومة في غرب ليبيا، أو في الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، وإذا ما تم توحيد البلاد تحت مظلة حكومة واحدة تسيطر على التراب الليبي كافة، فإن أمر تسلّم السلطة لن يكون صعبًا ولا معجزة، كما حدث في تسلم حكومة الوحدة الوطنية من حكومتي عبدالله الثني وفايز السراج”.

مجلس النواب والدولة لوضع حكومة جديدة

وفي تصريحات سابقة قال عقيلة صالح رئيس مجلس النواب عن تشكيل الحكومة الجديدة “هناك اتفاق من حيث المبدأ مع مجلس الدولة على أن يزكى المرشح (لرئاسة الحكومة) بالحصول على أصوات 20 عضوا من مجلس الدولة وعشرة من مجلس النواب، ويختار مجلس النواب المرشح بناء على برنامجه”.

وإلى الآن لا يعلم الليبيون مامصير الانتخابات، ويعيش المواطن في حالة من الضياع وعدم الفهم بسبب قلة الشفافية من الساسة وصناع القرار، مما يجعل من حالة الاستياء الشعبي كبير.