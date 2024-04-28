7.40 دينار للدولار الواحد في السوق الموازية..هبوط في الأسعار دون جدوى

أخبار ليبيا 24

تراجع سعر الدولار في السوق الموازية 9 قروش فقط، ليصبح سعر الدولار 7.40 دينار بعد أن كان في ختام تعاملات يوم السبت 7.49 دينار.

ولا يزال سعر الدولار مرتفعا لفئة الخمسين دينار التي أثارت زوبعة في الأسواق الليبية إذ يصل سعره إلى 7.70 دينار.

وانخفض سعر اليورو ليصل إلى 7.75 دينار بعد أن كان 7.80 دينار نهاية الأسبوع الماضي، في حين استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند 8.95 دينار.

والمتابع لأسعار العملات يلاحظ مدى تذبذب الأسعار ومواصلتها في الارتفاع، في ظل تداول الأنباء حول إعادة سعر صرف الدولار في المصارف إلى السعر القديم، قبل فرض قرار زيادة سعر الضريبة.

وحافظت الليرة التركية لى استقرار سعرها عند 0.24 دينار، وكذلك الدينار التونسي استقر عند 2.40 دينار، واستقر أيضاً الجنيه المصري عند سعر 0.20 دينار.

وسجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 ارتفاعاً طفيفاً يقدر بـ 405 دينار، بينما بلغ سعر كسر ذهب عيار 21 470.16 دينار.

أسعار العملات في السوق الرسمية

في آخر تعاملات السوق الرسمية المسجلة ليوم الخميس، بلغ سعر الدولار 4.86 دينار، واليورو عند 5.21 دينار، والجنيه الإسترليني 6.07 دينار، حسب جدول أسعار صرف العملات الأجنبية المنشور على الموقع الإلكتروني لمصرف ليبيا المركزي.