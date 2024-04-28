هانيبال القذافي “أنا معتقل سياسي وقضيتي مرتبطة بملف لا أعرف عنه شيئاً”

أخبار ليبيا 24

هناك شكوك حول الوضع الصحي لنجل معمر القذافي هانيبال القذافي، المحتجز في سجون لبنان لأكثر من 9 سنوات، وبحسب تصريحات لقناة الجديد اللبنانية أوضحت تفاصيل سجنه، فإن هانيبال محتجز في غرفة تحت الأرض، تتسع لبعض الاحتياجات والأدوية، وتتضمن حمامًا بكرسي أرضي، إذ نشرت القناة صوراً جديدة له لدحض شائعات موته.

وعبَر هانيبال عن الأوضاع الصعبة التي يعيشها داخل سجنه، قائلاً: “أعيش بهدلة وأتحداكم أن تشرحوا لي أين المعاملة الخاصة وما هو مفهومكم للـVIP ؟” بحسب ما نقلته القناة.

وتابع قائلاً : “أنا معتقل سياسي وقضيتي مرتبطة بملف لا أعرف عنه شيئاً.. فليأخذوا شعري وأسناني التي يتحدثون عنها ويعطونني حريتي”

وأوضح هانيبال أنه قد قضى 9″ سنوات فعلية و12 سنة حكمية.. الظلم الذي أتعرض له لا يرضاه لا قضاء ولا قدر وتنبذه الديانات السماوية”.

هل تتم التسوية السياسية لمعرفة مصير موسى الصدر؟

وتعمل السلطات اللبنانية بالضغط على الحكومات الليبية باحتجازها لهانبيل لمعرفة مصير الإمام موسى الصدر الذي تزعم لبنان أنه اختفى في الأراضي الليبية إبان فترة حكم القذافي، أردف هانيبال قائلاً أن “حُرمت من أولادي كل هذه السنوات ويسألونني لماذا لا أعود ولا أعرف بماذا أجيبهم؟، ومطروح أن أخرج عن طريق بلد أختاره إذا تمت التسوية؟.. من هم في لبنان اليوم يريدون إجراء مقايضات وسوف أتحدث يوماً ما عن فضائح تتعلق بالجميع وعن جهات طلبت منا أموالاً وتعويضات”.

وأكد في تصريحاته أنه لا يعلم أين اختفى موسى الصدر “كان والدنا يخبرنا بأن الإمام موسى الصدر خرج من ليبيا إلى روما وهناك اختفى أثره”.

وسبق وأن دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات اللبنانية إلى إطلاق سراح نجل القذافي فوراً، مشيرة إلى احتجازه احتياطياً بتهم ملفقة منذ اعتقاله في ديسمبر العام 2015 ، إذ لا علاقة لهانيبال باختفاء موسى الصدر على الإطلاق.