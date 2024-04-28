نصائح لحمايتك من الجفاف في فصل الصيف

مع التغيرات المناخية التي تؤثر على مختلف دول العالم، أصبح فصل الصيف أشد من أي وقت مضى، لدرجة أنه يتسبب في حدوث وفيات بسبب الجفاف والحرائق، لذا من الضروري أن نعرف الاحتياطات اللازمة للحفاظ على الصحة خلال فصل الصيف.

وعلى عكس المتوقع، ينصح الخبراء بقضاء دقائق تحت ضوء الشمس صباحًا، فهذا مفيد للبشرة، ويجعل الجسم مؤهلًا للطقس بعد نوم عميق.

ومن المهم أيضًا ممارسة تمارين صباحية، فهذا يضمن انضباط عملية التمثيل الغذائي، فضلًا عن الفوائد التي يحصل عليها الجسم من الرياضة.

ممارسة الرياضة مطلوبة

وليس ضروريا أن تكون الرياضة عنيفة، فيمكن أن تمارس المشي، أو الدراجات الهوائية، أو حتى العدو الخفيف، وإن لم تكن الحركة مفضلة بالنسبة لك، فيمكنك الاكتفاء بالتأمل.

ولا شك أن المياه هي الحل السحري في الصيف، وحتى لا تصاب بالجفاف عليك شرب كميات كبيرة من المياه، في شكلها الطبيعي، أو عصائر وفواكة وخضروات، فهكذا تحمي جسمك وتضبط نظاميّ الهضم والمناعة.

وينصح المتخصصون كذلك بتناول أي خضروات أو وفواكه غنية بفيتامين سي، وبشكل عام تمد الخضروات والفاكهة جسم الإنسان بمضادات الأكسدة التي تحميه من أنواع كثيرة من السرطان، فضلًا عن حماية الجسم من البكتيريا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك دولا تعلن حالة الطوارئ أحيانا في فصل الصيف، بسبب التغيرات المناخية العنيفة التي جعلت درجات الحرارة أعلى من الدرجات التي نشأ عليها الإنسان المعاصر، والتي يستطيع احتمالها.