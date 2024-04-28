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عن فيلمه بمهرجان عنابة.. المخرج ياسين الحطماني: “غسوف” يبحر بـ “غدامس” في رحلة سينمائية عالمية

28 أبريل، 2024 2:05 ص
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عن فيلمه بمهرجان عنابة.. المخرج ياسين الحطماني: "غسوف" يبحر بـ "غدامس" في رحلة سينمائية عالمية

أخبار ليبيا 24

تختتم يوم الاثنين المقبل الدورة الرابعة لمهرجان الفيلم المتوسطي المقامة في مدينة عنابة الجزائرية، بمشاركة ليبية ضمت فلمين هما “غسوف” للمخرج ياسين الحطماني في المسابقة الرسمية للمهرجان و”أثر” للمخرج فرج معيوف في قسم الأفلام القصيرة.

وفيلم “غسوف” هو فيلم وثائقي يحكي قصة تراث وحضارة مدينة غدامس العريقة بجنوب غرب ليبيا، إذ يسلط الفيلم الضوء على أهمية الحفاظ على هذا التراث الإنساني الغني.

عرض فيلم “غسوف”

وعن عرض فيلمه مساء يوم السبت، قال المخرج ياسين الحطماني: “بفضل الله ودعمكم، “غسوف” يبحر في رحلة سينمائية عالمية”.

وأضاف الحطماني، أن عرض الفيلم شهد حضورا جماهيرا مميزا ونخبة من المثقفين والفنانين، حاملا معه عبق التاريخ وحضارة مدينة غدامس العريقة.

عن فيلمه بمهرجان عنابة.. المخرج ياسين الحطماني: "غسوف" يبحر بـ "غدامس" في رحلة سينمائية عالمية

وقال الحطماني: “إن الفيلم يجسد رحلة عبر الزمن، غوصا في ثنايا تراث غدامس العريق، مسلطا الضوء على أهمية الحفاظ على هذا الموروث الإنساني الغني.. رحلة تلامس القلوب وتبهر العيون، وتؤكد على عمق ثقافة غدامس وتميزها”.

وتابع الحطماني: “أن نجاح هذا الفيلم هو ثمرة جهود مثمرة وتعاون مخلص من قبل جميع من ساهموا في إنجازه.. فكل الشكر والتقدير لكم، من فريق العمل إلى الداعمين والمتابعين، الذين آمنوا بأهمية هذا العمل ودعموه بكل إخلاص”.

عن فيلمه بمهرجان عنابة.. المخرج ياسين الحطماني: "غسوف" يبحر بـ "غدامس" في رحلة سينمائية عالمية

واختتم: “مع “غسوف”، تبحر غدامس في رحلة سينمائية عالمية، لتعريف العالم بثقافتها وتاريخها العريق”.

ويُقام المهرجان بمشاركة دولية واسعة، يتنافس فيه 70 فيلما من مختلف أنحاء العالم في فئات الفيلم القصير والطويل والوثائقي.

ويشهد المهرجان حضورا مميزا من كبار الفنانين والمخرجين العالميين، ممّا يجعله فرصة استثنائية.

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28 أبريل، 2024 2:05 ص
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