الأخباررياضة

لجنة المسابقات تعتمد نتيجة “ديربي بنغازي”.. والنصر يرفض

28 أبريل، 2024 1:34 ص
0 0
لجنة المسابقات تعتمد نتيجة "ديربي بنغازي".. والنصر يرفض

أخبار ليبيا 24

قررت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الليبي لكرة القدم، يوم السبت، قبول الطعن المقدم من نادي النصر على نتيجة مباراة “ديربي بنغازي” أمام فريق الأهلي بنغازي التي أقيمت الأسبوع الماضي، شكلا ورفضه موضوعا.

وقالت لجنة المسابقات إن الرفض الطعن بشأن “ديربي بنغازي” يأتي لعدم تأثير الحالة المطعون عليها على نتيجة المباراة بين النصر والأهلي بنغازي، وبالتالي اعتماد نتيجة اللقاء، الذي انتهى بفوز الأهلي بنغازي بهدف من دون مقابل، حسب المادة 81 من لائحة تنظيم المسابقات.

لجنة المسابقات تعتمد نتيجة "ديربي بنغازي".. والنصر يرفض

النصر يرفض نتيجة “ديربي بنغازي”

وإزاء هذا القرار أعرب مجلس إدارة نادي النصر الرياضي عن اعتراضه ورفضه القاطع للقرار الصادر عن لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم برفض الاحتجاج المقدم من نادي النصر، واعتماد نتيجة “ديربي بنغازي” لصالح الفريق المنافس.

وقال مجلس إدارة نادي النصر، في بيان: “أمام هذه التجاوزات المتواصلة وغياب الحيادية والإصرار على خدمة المصالح الشخصية الضيقة على حساب مصلحة الكرة الليبية، فإن مجلس إدارة نادي النصر لن يتوانى عن الدفاع عن حقوق فريقه بكل الوسائل القانونية ويُصر على إتباع جميع الإجراءات الكفيلة بضمان حقوق النادي”.

لجنة المسابقات تعتمد نتيجة "ديربي بنغازي".. والنصر يرفض

وأضاف: “في هذا السياق، سيتم استئناف هذه القرارات الجائرة الفاقدة لأي أساس قانوني أو واقعي”.

ويعد فوز الأهلي بنغازي بهدف على نظيره النصر، مساء يوم الاثنين الماضي، مهما، ضمن الجولة السادسة لمرحلة الإياب بالمجموعة الأولى في بطولة الدوري الليبي، إذ بهذه النتيجة رفع الأهلي بنغازي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني خلف النصر المتصدر بـ 34 نقطة.

 

 

الوسوم
28 أبريل، 2024 1:34 ص
0 0

المزيد من الأخبار

أكثر الدول الأفريقية إنتاجا للنفط في أوبك خلال الربع الأول من 2024

أكثر الدول الأفريقية إنتاجا للنفط في أوبك خلال الربع الأول من 2024

28 أبريل، 2024 12:57 ص
بعد زيارته إلى "لبدة".. نورلاند: أمريكا تتطلع للعمل مع ليبيا لحماية التراث الرائع

بعد زيارته إلى “لبدة”.. نورلاند: أمريكا تتطلع للعمل مع ليبيا لحماية التراث الرائع

28 أبريل، 2024 12:29 ص
المصرف المركزي: أردوغان استقبل الكبير للاطمئنان على وضع ليبيا.. ومعلقين يردون: "راحت السيادة"

المصرف المركزي: أردوغان استقبل الكبير للاطمئنان على وضع ليبيا.. ومعلقين يردون: “راحت السيادة”

27 أبريل، 2024 11:59 م
الكبير يزور تركيا مباشرة بعد ختام زيارته لأمريكا ويلتقي مع أردوغان

الكبير يزور تركيا مباشرة بعد ختام زيارته لأمريكا ويلتقي مع أردوغان

27 أبريل، 2024 10:16 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى