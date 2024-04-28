حماد يشكل لجنة للمصالحة الشاملة برئاسة وزير الدفاع

أصدر رئيس الحكومة الليبية د.أسامة حماد، القرار رقم (67) لسنة 2024، بتشكيل لجنة للمصالحة الشاملة برئاسة وزير الدفاع احميد حومة.

ونشر المكتب الإعلامي للحكومة الليبية، صورة من القرار عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ورصدته “أخبار ليبيا 24“، وأوضح القرار أن اللجنة تضم عضوية كلاً من عبد الله حسين الكيلاني احطيبة، وعبد القادر مفتاح سالم، وسعد غفير سعد عطية، ومحمد ادريس سليمان سعيد.

حماد: اللجنة تتولى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين التبو وأهالي مرزق

ونص قرار رئيس الحكومة الليبية د.أسامة حماد، على أن تتولى اللجنة المشكلة الوقوف على تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه فيما انعقدت عليه نوايا المصالحة بين قبائل التبو والأهالي في مدينة مرزق برعاية من القائد العام للقوات العربية الليبية المسلحة المشير أركان حرب “خليفة بالقاسم حفتر” وبتنفيذ من رئيس الحكومة الليبية ومدير عام صندوق إعمار ليبيا.

وتتولى اللجنة وفقا للقرار اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية لهذا الاتفاق وإعداد الدراسة اللازمة من جميع الجوانب المالية والاجتماعية وحصر الأضرار وتقديرات جبر الضرر المادي والمعنوي لضحايا الطرفين وحصر المتضررين وإعداد تقريرها بشكل نهائي ومفصل على أن يقدم إلى رئيس مجلس الوزراء في أجل لا يتعدى أسبوعين من تاريخ القرار.