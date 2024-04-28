بعد زيارته إلى “لبدة”.. نورلاند: أمريكا تتطلع للعمل مع ليبيا لحماية التراث الرائع

أخبار ليبيا 24

قال المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن بلاده تتطلع إلى العمل مع نظرائها الليبيين من خلال مذكرة التفاهم بين حول حماية الممتلكات الثقافية، التي جرى تجديدها العام الماضي، للحفاظ على هذا التراث الرائع.

جاء ذلك في تغريدة للسفارة الأمريكية على موقع (X) يشأن زيارة نورلاند إلى مدينة لبدة الأثرية في صبراتة بغرب ليبيا.

وحول الزيارة قال نورلاند: “كانت زيارة رائعة اليوم إلى موقع لبدة الأثري بمشاركة شريكنا مصلحة الآثار الليبية.. نحن نثني على الجهود التي يبذلها أهالي الخمس ومصلحة الآثار الليبية في الحفاظ على هذا الكنز من تاريخ ليبيا الغني”.

وأضاف: “تتطلع الولايات المتحدة إلى العمل مع نظرائها الليبيين من خلال مذكرة التفاهم بين حول حماية الممتلكات الثقافية، التي تم تجديدها العام الماضي، للحفاظ على هذا التراث الرائع”.

مدينة لبدة

ومدينة لبدة الأثرية هي من كبرى مدن الشمال الأفريقي في الماضي، إذ كانت من أبرز مدن الشمال الإفريقي في عصر الإمبراطورية الرومانية.

وتقع على ساحل البحر المتوسط عند مصب وادي لبدة على بعد 3 كيلومترات شرقي مدينة الخمس، وتبعد المدينة الأثرية 120 كم شرق مدينة طرابلس، وصنفتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ‏(اليونسكو) ضمن قائمة مواقع التراث العالمي في ليبيا، وذلك منذ العام 1982.

والمؤسسون الأول للمدينة هم بحارة الفينقيون، وذلك في القرن السابع قبل الميلاد، والمكان الأول الذي تأسست فيه هو منطقة الميناء، الذي يسمى بالميدان القديم.