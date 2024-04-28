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اليعقوبي: الأزمة في ليبيا الأن هي الأخطر والأسوأ منذ 2011

اليعقوبي: الأزمة الليبية تتداخل فيها عوامل داخلية وخارجية

28 أبريل، 2024 3:46 م
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السيدة اليعقوبي، عضو مجلس النواب،وعضو ملتقى الحوار السياسي
السيدة اليعقوبي، عضو مجلس النواب،وعضو ملتقى الحوار السياسي

أخبار ليبيا 24

قالت السيدة اليعقوبي، عضو مجلس النواب،وعضو ملتقى الحوار السياسي، إن الأزمة في ليبيا الأن هي الأخطر والأسوأ منذ 2011، موضحة أن الأزمة تتداخل فيها عوامل داخلية وخارجية.

وأضافت اليعقوبي فيى تغريدة لها عبر حسابها على منصة التدوينات القصيرة، “إكس”، ورصدتها “أخبار ليبيا 24” أن الحلول المطروحة للأزمة الليبية ظرفية، ولا تحيد عن التسوية، مشيرة إلى أن التسوية هنا هي ليّ عنق الحقائق، وتأجيل المشكلة، وتأجيل قيام الدولة، بل بيعها بالقطّاعي.

اليعقوبي: الأزمة في ليبيا الأن هي الأخطر والأسوأ منذ 2011
اليعقوبي: الأزمة في ليبيا الأن هي الأخطر والأسوأ منذ 2011

اليعقوبي: التفاهمات الراهنة انعكاس محلي لواقع إقليمي دولي متغيّر

وأوضحت اليعقوبي أن التفاهمات الراهنة هي في الغالب انعكاس محلي لواقع إقليمي دولي متغيّر، لتبقي البلد معلقة على حبال الوقت، في انتظار اختلال جديد في موازين القوى، وانفجار جديد يذهب بنا لحوار جديد.

وكانت اليعقوبي قد حملت في وقت سابق عبد لحميد الدبيبة مسؤولية إشعال فتيل الحرب والفتنة وتقويض العملية السياسية، مستنكرة محاولة الدبيبة إرهاب النواب والوزراء والتحريض على القتل وعرقلته للسلام.

وأضافت اليعقوبي أن الدبيبة وأد حلم الليبيين وأجهض العملية الانتخابية بتمسكه الدكتاتوري بالكرسي لافتة إلى أنه سيفعل في سبيل ذلك المستحيل، مشيرة إلى أن الدبيبة أفسد انتخابات 24 ديسمبر ولن يكون داعماً للانتخابات أبدا.

وتابعت عضو النواب :”لما تبي حاجتك من البرلمان يصبح شرعي في نظرك رغم سوءه. ولما يجي ضدك يطلع البرلمان غير شرعي ويجب الإطاحة به”.

وختمت تغريداتها بالقول :”تناقض لا يخرج إلا من رئيس غير مستقر لا نفسياً ولا عقلياً مع احترامي”.

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28 أبريل، 2024 3:46 م
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