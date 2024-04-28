الزرقاء: عدم الجدية في تشكيل حكومة جديدة أحبط الشارع الليبي

قال حسن الزرقاء، عضو مجلس النواب، إن تكرار الحديث والإشارة لقرب تشكيل الحكومة الجديدة، دون أي مؤشرات تؤكد جدية تحققها على أرض الواقع، أصاب الشارع الليبي بإحباط واسع.

وأوضح الزرقاء في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن الليبيين يرغبون في إجراء الانتخابات، لافتا إلى أن الشعب أدرك صعوبة تحقق ذلك في ظل تعثر تشكيل الحكومة، التي من المفترض أن تمهد لها، بسبب الخلافات السياسية حولها، وتعنت مواقف بعض القوى المحلية.

وأضاف الزرقاء أن تحرك عقيلة صالح رئيس مجلس النواب لتشكيل الحكومة الجديدة، جاء في إطار ما أعلنته مفوضية الانتخابات بأنها ماضية في التحضير للاستحقاقات الانتخابية، لافتا إلى أنها في انتظار الاتفاق على الحكومة، التي ستشرف على إجراء الانتخابات.

واستبعد الزرقاء أن ينفرد مجلس النواب بتشكيل الحكومة الجديدة، وإلا عدّ الأمر بالفعل تكرارًا للحكومة الليبية، مشيرا إلى أنه ستكون هناك لقاءات مشتركة لمجلس النواب مع مجلس الدولة، ومع البعثة الأممية والدول المنخرطة بقوة في الساحة الليبية، للتوافق على تشكيل الحكومة ودعمها، فمن دون ذلك لن يغادر الدبيبة السلطة.

وكان طارق الأشتر، عضو مجلس النواب، قد أكد أن تشكيل حكومة جديدة موحدة في ليبيا أمر واجب ومُلح الآن، مطالبا جميع الأطراف المعنية للتجاوب معه لمصلحة البلاد، لافتا إلى أن إجراءات تشكيل حكومة جديدة ستكون عبر حوار بإشراف أممي.

وشدد الأشتر على ضرورة إجراء تغيير شامل للسلطة التنفيدية المتمثلة في المجلس الرئاسي، مؤكدا أنه لا يجوز تشكيل حكومة تجد أمامها مجلسا رئاسيًا غير قادر علي تقديم أي شيء، موضحا أن مجلس الدولة منقسم بين رئاسة المجلس والأعضاء، فهناك عدد لا بأس به من الأعضاء مع تشكيل حكومة جديدة لكن لرئاسته رأي آخر أو غير واضح.