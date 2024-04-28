الدوري الأمريكي للمحترفين الآن تحت سيطرة “أمازون”

نجحت شركة “أمازون” العالمية، في التوصل لاتفاق يسمح لها ببث ألعاب الدوري الأمريكي للمحترفين، لمدة تصل 10 سنوات.

وبحسب ما نشرته صحيفة “أثليتيك”، فإن الصفقة تبدأ بموسم 2025-2026، وتعد نجاحا ضخما لـ”أمازون”، يثري محتواها، الذي يضم كذلك دوري كرة القدم الأمريكي.

وفي وقت سابق، كشفت الشركة الشهيرة عن أن مشتركي “Prime”، سيستطيعون استخدام ألعاب مثل Seattle Kraken، مؤكدة أن الأمر منصوص عليه في الصفقة.

ولم يجر الكشف إلى وقتنا الحالي عن الأموال التي أنفقتها الشركة للحصول على حقوق الدوري الأمريكي للمحترفين، ويتمنى كثيرون أن يجري تسليط الضوء على تلك المعلومة.

سعر الصفقة مجهول

وأشارت تقارير عالمية، إلى صفقات قديمة عقدتها “أمازون”، بقيمة 2.6 مليار دولار، وكانت مدتها 9 سنوات فقط، ما يشير إلى أن صفقتها الجديدة بمبلغ أكبر لأن المدة أطول.

وتسمى خدمات البث المتعلقة بالدوري الأمريكي للمحترفين League Pass، وفي وقتنا الحالي هناك مساع دائمة من شركات التكنولوجيا للوصول للبطولات الرياضية، خاصة مع قرب انتهاء مدد الصفقات القديمة مع المشترين التقليديين.

ومن الواضح أن الشركات العالمية تسعى بحماس شديد لحيازة محتوى يهم الجمهور، ومن المؤكد أن أكثر ما يهم الجمهور حاليا هو الرياضة، خاصة البث الحي، والهدف بلا شك هو زيادة عدد المشتركين في تلك المنصات، وفرض سيطرتها بمرور الوقت على الأسواق، في خضم صراع محتدم بين المستثمرين على ما يهم المشاهدين.