الحويج يبدأ جولته الأوروبية لدعوة الدول للمشاركة في مؤتمر الهجرة ببنغازي

أخبار ليبيا 24

في مساعيه لتحشيد الزخم الدولي حول المؤتمر الأفريقي – الأوروبي للهجرة المزمع عقده أواخر شهر مايو المقبل في مدينة بنغازي، شارك عبدالهادي الحويج وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض بالحكومة الليبية، في لقاء مع عدد من الخبراء والأكاديميين ونشطاء مؤسسات المجتمع المدني والهيئات السياسية والحقوقية والنسائية بمدينة مالقا الإسبانية.

واستعرض الحويج خطط المؤتمر الذي يهدف إلى تكثيف العمل الدولي لمكافحة الهجرة غير النظامية في حوض البحر المتوسط، والتشديد على دور ليبيا المهم في الحد من تدفق المهاجرين إلى دول جنوب أوروبا مع التأكد على أن الدولة الليبية هي طرف أساسي لحل أزمة المهاجرين، ولن تعمل كشرطي حارس لأوروبا بحسب وصفه.

حلول مستدامة لقضية الهجرة

وفي تصريحات صحفية سابقة قال الحويج: “يأتي المؤتمر تنفيذاً لمقررات المؤتمر الإفريقي الأول بمدينة بنغازي الذي عُقد في شهر يناير من العام الحالي، والذي تم الاتفاق خلاله على أن يعقد المؤتمر في الخامس والعشرين من مايو القادم بمشاركة الدول الأوروبية على أن تُدعى دولٌ أخرى لحضور المؤتمر.”

ويسعى المؤتمر إلى إيجاد حلول مستدامة لقضية الهجرة إذ تعتبر ليبيا أكبر بوابة عبور للمهاجرين من الدول الأفريقية إلى أوروبا، ويعاني المهاجرين من أزمات إنسانية كبيرة تعرض حياتهم للخطر أثناء رحلة العبور عبر الصحراء الكبرى ومن ثم في مياه البحر الأبيض المتوسط.

وأكد الحويج على “رفضه للمقترحات التي تنادي بحل قضية الهجرة عن طريق المقاربة الأمنية؛ رافضاً أن تكون ليبيا شريكاً لأوروبا في هذا السياق، مُشيرا إلى أهمية إيجاد حلول مستدامة للمهاجرين، وعلى أن تتسم هذه الحلول بالندية والاحترام المتبادل بين دول العالم.”