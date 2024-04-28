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افحيمة: المركزي مستمر في بيع الدولار بالضريبة لأسباب غير معلومة

افحيمة: سعر بيع الدولار يجب أن يعود إلى سابق عهده

28 أبريل، 2024 7:00 م
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صالح افحيمة، عضو مجلس النواب
صالح افحيمة، عضو مجلس النواب

أخبار ليبيا 24

انتقد صالح افحيمة، عضو مجلس النواب، عدم التزام مصرف ليبيا المركزي بقرار القضاء بوقف تنفيذ القرار رقم 15 لسنة 2024 الصادر عن رئيس مجلس النواب بشأن فرض ضريبة على مبيعات العملة الأجنبية.

افحيمة: المركزي مستمر في بيع الدولار بالضريبة لأسباب غير معلومة
افحيمة: المركزي مستمر في بيع الدولار بالضريبة لأسباب غير معلومة

وأوضح افحيمه، في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ورصدته “أخبار ليبيا 24“، أن محكمة استئناف بنغازي الدائرة الإدارية الأولى، في الشق المستعجل، قضت بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ القرار رقم 15 لسنة 2024 الصادر عن رئيس مجلس النواب بشأن فرض ضريبة على مبيعات العملة الأجنبية.

قرار القضاء بوقف تنفيذ القرار رقم 15 لسنة 2024 الصادر عن رئيس مجلس النواب بشأن فرض ضريبة على مبيعات العملة الأجنبية
قرار القضاء بوقف تنفيذ القرار رقم 15 لسنة 2024 الصادر عن رئيس مجلس النواب بشأن فرض ضريبة على مبيعات العملة الأجنبية

افحيمة: حكم القضاء بشأن سعر بيع النقد الأجنبي واجب النفاذ

وأضاف افحيمة أنه المفترض أنه بهذا الحكم يتم فورا وقف تنفيذ القرار المطعون ضده ويعود سعر بيع الدولار إلى سابق عهده، موضحا أنه لأسباب غير معلومة يستمر مصرف ليبيا المركزي في بيع المخصصات للأغراض الشخصية وفقا للقرار الموقوف بحكم قضائي.

قرار القضاء بوقف تنفيذ القرار رقم 15 لسنة 2024 الصادر عن رئيس مجلس النواب بشأن فرض ضريبة على مبيعات العملة الأجنبية
قرار القضاء بوقف تنفيذ القرار رقم 15 لسنة 2024 الصادر عن رئيس مجلس النواب بشأن فرض ضريبة على مبيعات العملة الأجنبية

وشدد افحيمة على أنه لا تعليق على أحكام القضاء و لا اعتراض عليها إلا بالطرق التي حددها القانون، داعيا أصحاب المصلحة إلى الإسراع في إتمام إجراءات إعلام مصرف ليبيا المركزي بالحكم بشكل رسمي حتى يتم التنفيذ و يتحقق الهدف من الحكم القضائي.

 

28 أبريل، 2024 7:00 م
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