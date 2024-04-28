استطلاع..جمهورنا: “لا توجد عملة مزورة.. والكبير كاذب”

أخبار ليبيا 24 –استطلاع

أثار إعلان مصرف ليبيا المركزي اعتزامه على سحب العملة من فئة 50 دينارا بسبب شبهات تزويرها لغطا كبيرا في الشارع الليبي، قرار المركزي الذي يشوبه عدة عيوب جوهرية أهمها وجوب الإعلان عن قرار السحب قبل 6 أشهر من تاريخ الإعلان.، إذ أكدت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد أن العملة الورقية من فئة 50 ديناراً قابلة للتداول بشكل طبيعي بين الأفراد والمؤسسات المصرفية والجهات العامة، وأن رفض قبولها أمر يجرّمه القانون ويؤثر في الاقتصاد الوطني.

الرأي الرسمي

في حين حذرت الإدارة العامة للبحث الجنائي أصحاب المحلات والأنشطة التجارية والأسواق العامة من رفض التعامل بفئة الـ 50 دينارا، مؤكدة أنها ستتخذ الخطوات اللازمة ضد من يرفض التعامل بها، مما جعل المواطنون في حالة من الإرتباك والضياع إزاء قرارات المركزي العشوائية.

وفي المقترح الذي قدمه المركزي لمجلس النواب لسحب الفئة من التداول، أوضح المركزي الأسباب “وكشف عن وجود ثلاثة إصدارات متداولة في الأسواق من فئة 50 دينارا، فئة صادرة عن المصرف المركزي بطرابلس، وثانية عن مركزي بنغازي، وثالثة مجهولة المصدر”.

ولم يوضح خطاب المركزي أي تفاصيل عن خطته للسحب، ولا عن مهلة لقبولها واستبدالها ممن يحوزها من المواطنين والتجار، مكتفيا بالقول إنها مجهولة المصدر وتخضع حاليا لإجراءات التحقيق بمكتب النائب العام، الأمر الذي أفزع المواطنون.

الرأي العام

وأجرت أخبار ليبيا 24 استطلاعاً على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تضمن سؤالًا: هل سيتمكن المصرف المركز من سحب فئة 50 المزورة من السوق؟

شككت معظم الردود في وجود العملة المزورة أساساً، إذ قال السيد على الغناي “إذا كانت موجودة أصلا” وقال عمر هوم ” لاتوجد عملة مزورة إلا كذب الكبير، وإلا لماذا الطبعة الأولى من ورقة 50 تسحب من التعامل..” في حين قال منذر بالرحال “نعم، إذا تدخلت الأجهزة الأمنية في فرض على المحلات قبولها”.