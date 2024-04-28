إيلون ماسك يسافر سرا للصين.. والهدف “نشر القيادة الذاتية”

كشف تطبيق لتتبع الرحلات الجوية، عن أن طائرة خاصة مرتبطة بالرئيس التنفيذي لشركة Tesla، إيلون ماسك، هبطت في العاصمة الصينية بكين، اليوم الأحد.

وقال مصدران، لـ”رويترز”، إن “ماسك” زار الصين، بشكل مفاجئ، لمقابلة كبار المسؤولين الصينيين، بهدف التحاور حول تطبيق برنامج القيادة ذاتيا FSD في بكين، عبر استخراج ترخيص لنقل بيانات من داخل الصين إلى خارجها، كي يجري توفيق الخوارزميات بين الشركة بالخارج وبين الصين.

وأوضح مصدر مختلف، أن شركة تسلا، بدأت في جمع البيانات عام 2021، بمعرفة فريقها بشنغهاي، بالتنسيق مع سلطات الصين، ولم تصل “أبدا” إلى أمريكا.

ضغوط قاسية

ويعتبر FSDأكثر الإصدارات استقلالا، إذ تلافى كل مشكلات الإصدارات السابقة، ولم تجر إتاحته في الصين حتى الآن، رغم وجود طلبات كثيرة. ويبدو أن خطوة “ماسك” تلك جاءت استجابة لضغوط من العملاء، آخرها سؤال وصله على منصة “إكس”، حول قبول الصين لتطبيق تلك التقنية، فرد الملياردير الأمريكي: “سيحدث في القريب العاجل”.

وفي وقت سابق، ألغى ماسك زيارة للهند، لمقابلة رئيس وزرائها، لنفس السبب، وألغيت الرحلة بسبب “مشكلات مادية لدى الشركة تسعى لحلها، وبسببها ستسرح 10% من قوتها البشرية، نتيجة نقص المبيعات والمنافسة الشرسة.

وجرى رصد طائرة “ماسك”، من طراز “غلف ستريم”، رقم N272BG، وتسجيلها الرسمي تابع لـ Falcon Landing، المتعلقة بشركتي إيلون ماسك، في المجال الجوي الصيني.

ونجح ماسك، حتى الآن، في بيع نحو 1.7 مليون سيارة للصينيين، ويعد مصنعه هناك هو الأضخم عالميا.