إنشاء 28 عمارة سكنية بموقع عزوز في مدينة درنة

أخبار ليبيا 24

يستمر العاملون على مشاريع إعادة إعمار مدينة درنة العمل ليلاً ونهاراً، بعد الدمار الكبير الذي تعرضت له على إثر إعصار دانيال سبتمبر الماضي، وبحسب صندوق إعادة إعمار درنة والمناطق والمدن المتضررة تقرر البدء الفوري في مشروع إنشاء 28 عمارة سكنية؛ بعدد إجمالي 280 وحدة سكنية في موقع عـزوز بالمدينة.

ووفقا لإعلان الصندوق عبر صفحته الرسمية بفيسبوك أوضح أن سبب اختيار اللجنة المشرفة على إعادة الإعمار بمكتب المشروعات بالصندوق، استغلال العمارات الواقعة بالمدخل الغربي ( المعروفة بـ 2000 وحدة سكنية ) المتوقف العمل بها منذ سنوات.

وسارعت اللجنة بالبدء في إنشاء 28 عمارة سكنية؛ إذ تتألف العمارة الواحدة من خمس طوابق، بعدد إجمالي 280 وحدة سكنية في موقع عـزوز.

وبحسب البيان فإن المدينة تحتاج إلى الإسراع في عمليات الصيانة للمباني المتضررة، وإعادة إنشاء الأحياء المدمرة بالكامل، في أسرع وقت ووفقا للخطة الزمنية الموضوعة؛ لرفع المعاناة عن أهالي المدينة الذين فقدوا بيوتهم ومقرات أعمالهم، وأكد البيان أن مشاريع الصندوق تتم وفق “معايير الجودة الشاملة التي يسعى صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا إلى تحقيقها في المدينة وكافة ربوع ليبيا”.

شركات هندسية وطنية لإعادة الإعمار

وأشار البيان إلى نقطة مهمة وهي “المشروع يقوم على تنفذه شركة وطنية تحت إشراف نخبة من مهندسي مدينة درنة، ومتابعة مباشرة من مكتب المشروعات بصندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة”.

ويتابع المهندس بلقاسم خليفة حفتر، سير عمل المشاريع على أرض الواقع، فقد زار وفد إيطالي رفيع المستوى رفقة بلقاسم حفتر، المواقع الرئيسية في درنة والوقوف على المشاريع القائمة والتي يعمل عليها الصندوق، إذ زار الوفد، مسجد الصحابة و سد بومنصور ، شارع الفنار وشارع الحدائق وعمارات 2000 التي وصلت نسبة الإنجاز بها لدرجة كبيرة، حسب التقارير المنشورة بموقع الصندوق.