أكثر الدول الأفريقية إنتاجا للنفط في أوبك خلال الربع الأول من 2024

أخبار ليبيا 24

حلّت ليبيا في المرتبة الثانية في قائمة أكثر الدول الأفريقية المنتجة للنفط في أوبك خلال الربع الأول من العام 2024.

وبحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، فقد شهد متوسط إنتاج النفط الخام لكل من ليبيا والجزائر والكونغو تراجعا خلال الربع الأول من 2024، على أساس سنوي، مقابل ارتفاع في كل من نيجيريا والغابون وغينيا الاستوائية.

ترتيب الدول الأفريقية في أوبك

وجاءت نيجيريا في المرتبة الأولى إذ ارتفع متوسط إنتاجها خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 1.423 مليون برميل يوميًا، مقابل 1.345 مليون برميل يوميًا في 2023.

وجاءت ليبيا في المرتبة الثانية إذ انخفض متوسط الإنتاج من النفط إلى 1.117 مليون برميل يوميًا خلال الفترة من يناير حتى مارس 2024، مقابل 1.156 مليونًا في الربع نفسه من 2023.

الجزائر حلّت في المرتبة الثالث بقائمة أكبر الدول الأفريقية المنتجة للنفط في أوبك خلال الربع الأول من 2024، وذلك وسط تراجع متوسط إنتاجها إلى 0.910 مليون برميل يوميًا، مقابل 1.015 مليونًا في نفس المدة في 2023.

وحلّت الكونغو في المرتبة الرابعة كأكثر الدول الأفريقية في أوبك، إذ تراجع متوسط الإنتاج إلى 0.246 مليون برميل يوميًا، مقابل 0.269 مليون برميل يوميًا في الربع نفسه من العام الماضي.

وفي المرتبة الخامسة جاءت الغابون، إذ ارتفع متوسط إنتاجها إلى 0.217 مليون برميل يوميًا، مقابل 0.194 مليونًا في الربع نفسه من العام الماضي.

أمّا في المركز الأخير فقد حلّت غينيا الاستوائية وسط ارتفاع طفيف في متوسط إنتاجها إلى 0.055 مليون برميل يوميًا، مقابل 0.054 مليونًا في الربع المقابل من العام 2023.