أرسنال يحسم الديربي ويحافظ على حظوظه في صراع الصدارة

فاز فريق أرسنال على مضيفه توتنهام 3-2 الأحد في دربي شمال لندن ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتمكن فريق أرسنال من حسم نتيجة المباراة من الشوط الأول بعدما نجح لاعبوه في تسجيل ثلاثية نظيفة افتتحها الدنماركي بيار-إميل هويبييرج (15 خطأ في مرمى فريقه) وبوكايو ساكا (27) والألماني كاي هافيرتس (38)، فيما سجل توتنهام بهدفين سجلهما الأرجنتيني كريستيان روميرو (64) والكوري الجنوبي هيونج-مين سون (87 من ركلة جزاء).

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق أرسنال إلى 80 نقطة، فيما تجمّد رصيد توتنهام الذي تلقّى خسارته الثانية توالياً بعد سقوطه أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد 0-4، عند 60 نقطة في المركز الخامس.

ومنح “هويبييرج” التقدّم للضيوف حين حاول إبعاد كرة نفّذها ساكا من ركنية فتابعها بالخطأ داخل مرمى فريقه (15)، بعدها تمكّن ساكا من تسجيل الهدف الثاني بنفسه، بمساعدةٍ من هافيرتس الذي لعب له تمريرة طويلة، فراوغ أحد المدافعين وسجّل على يمين الحارس الإيطالي غولييلمو فيكاريو (27).

ورفع ساكا رصيده التهديفي في الدوري إلى 15 هدفاً، أكثر من أي موسمٍ سابق، ليصبح أول إنجليزي يُسجّل بقميص أرسنال في مرمى توتنهام ضمن ذهاب الدوري وإيابه خلال موسمٍ واحد منذ 1993-1994، وفقاً لـ”أوبتا” للإحصاءات.

ولعب هافيرتس دور الهدّاف حين تابع برأسه ركنية لعبها ديكلان رايس (28) مسجلا هدفه الثاني عشر هذا الموسم.

واستمرت سيطرة الضيوف في الشوط الثاني وكانوا الأخطر حتّى الدقيقة 64، حين ارتكب حارس مرماهم الإسباني دافيد رايا خطأً فادحاً في التمرير، مُهدياً الكرة إلى المدافع المتقدّم روميرو الذي هيأها لنفسه على صدره وسددها بسهولةٍ على يمينه (64).

وأعطى سون أملاً لتوتنهام بالعودة حين سجّل الهدف الثاني من ركلة جزاء (87).

وتراجع جميع لاعبي أرسنال إلى منطقتهم في الوقت المتبقّي في ظل الضغط الكبير من توتنهام من دون أن يتمكّن أصحاب الأرض من تسجيل التعادل.