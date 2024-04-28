أجواء معتدلة على أغلب المناطق

أخبار ليبيا

اعتدال في حالة الطقس اليوم وفقاً لنشرة الأخبار الجوية للمركز الوطني للأرصاد، في المناطق الغربية من البلاد بعد أن كانت الأجواء متقلبة مساء الأمس بسبب منخفض جوي صحراوي سبب في إثارة الأتربة والغبار على مناطق الدواخل والجنوب الغربي، إذ تتأثر اليوم المنطقة الشرقية بالمنخفض الصحراوي وتصبح الأجواء متقلبة خصوصا في الخليج وسهل بنغازي.

تفصيل لحالة الطقس في المناطق

راس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة

تكون حالة السماء قليلة السحب وتتكاثر يوم الثلاثاء مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة أما بالنسبة إلى الرياح فهي شمالية شرقية فشمالية إلى متغيرة الاتجاه وسرعتها الخفيفة إلى معتدلة، وتكون اليوم جنوبية شرقية نشطة على سرت وماجاورها، فيما تكون درجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق بين 21 و27 درجة مئوية، وتكون مرتفعة اليوم على سرت وضواحيها، وتسجل بين 34 و36 درجة مئوية.

الخليج وسهل بنغازي وأمساعد

سماء قليلة السحب إلى صافية وتكون حالة الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة تُسبب في إثارة الأتربة والغبار على سهل بنغازي والخليج.

تسبب الرياح في رفع درجة الحرار إذ تصل الدرجة القصوى على مناطق الخليج واجدابيا وبنغازي، وتتراوح بين 34 و37 درجة مئوية، وتكون بين 24 و26 درجة مئوية على باقي المناطق، وتسجل زيادة غداً على أغلب المناطق.

الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة

تكون حالة السماء قليلة السحب خاصة في الجفرة و تتكاثر يوم الثلاثاء علي كل من غدامس والحمادة يتخللها سقوط أمطار متفرقة. في حين تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول مساء اليوم إلى شمالية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و39 درجة مئوية.

الواحات والسرير وتازربو والكفرة

السماء صافية مع وجود القليل من السحب المتفرقة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة أحياناً؛ مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال على بعض المناطق، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 34 و37 درجة مئوية.