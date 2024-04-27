مديرية أمن طبرق: مداهمة وكر بيع مخدرات وضبط القائم عليه

أخبار ليبيا 24

داهمت القوات التابعة لـ مركز شرطة مدينة طبرق وكر بيع مواد مخدرة، وألقت القبض على الشخص المسؤول عن ترويج المخدرات وحبوب الهلوسة.

وأوضح مكتب الاعلام الأمني بمديرية أمن طبرق، في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ورصدته “أخبار ليبيا 24″، أنه وردت معلومات لوحدة التحري والقبض بمركز شرطة المدينة مفادها شخص يقوم بترويج وبيع حبوب الهلوسة بمنزله الكائن بالقرب من منطقة المصطبة بالمدينة.

وأضاف مكتب الاعلام الأمني بمديرية أمن طبرق، أنه جرى على الفور التحري والتأكد من المعلومات الواردة، لافتا إلى أنه بعد تقنين الإجراءات تمت المداهمة وإلقاء القبض على المتهم وبحوزته عدد 2 حافظة “قورزه” كبيرة الحجم وصغيرة الحجم وكمية من مخدر الحشيش وكمية متنوعة من حبوب الهلوسة وسلاح أبيض متعدد.

وأشار مكتب الاعلام الأمني بمديرية أمن طبرق، إلى أن المتهم يدعى ن.م.ع ليبي الجنسية يبلغ من العمر 41عام، لافتا إلى أنه اعترف كونه يقوم بترويج المخدرات وحبوب الهلوسة، وتم إيداعه بالسجن لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإحالة للنيابة العامة للاختصاص والتصرف.