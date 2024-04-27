أخبار محليةالأخبار

مديرية أمن طبرق: مداهمة وكر بيع مخدرات وضبط القائم عليه

27 أبريل، 2024 1:19 ص
0 0
وكالة أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

داهمت القوات التابعة لـ مركز شرطة مدينة طبرق وكر بيع مواد مخدرة، وألقت القبض على الشخص المسؤول عن ترويج المخدرات وحبوب الهلوسة.

مديرية أمن طبرق: مداهمة وكر بيع مخدرات وضبط القائم عليه
مديرية أمن طبرق: مداهمة وكر بيع مخدرات وضبط القائم عليه

وأوضح مكتب الاعلام الأمني بمديرية أمن طبرق، في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ورصدته “أخبار ليبيا 24″، أنه وردت معلومات لوحدة التحري والقبض بمركز شرطة المدينة مفادها شخص يقوم بترويج وبيع حبوب الهلوسة بمنزله الكائن بالقرب من منطقة المصطبة بالمدينة.

مديرية أمن طبرق: مداهمة وكر بيع مخدرات وضبط القائم عليه
مديرية أمن طبرق: مداهمة وكر بيع مخدرات وضبط القائم عليه

وأضاف مكتب الاعلام الأمني بمديرية أمن طبرق، أنه جرى على الفور التحري والتأكد من المعلومات الواردة، لافتا إلى أنه بعد تقنين الإجراءات تمت المداهمة وإلقاء القبض على المتهم وبحوزته عدد 2 حافظة “قورزه” كبيرة الحجم وصغيرة الحجم وكمية من مخدر الحشيش وكمية متنوعة من حبوب الهلوسة وسلاح أبيض متعدد.

مديرية أمن طبرق: مداهمة وكر بيع مخدرات وضبط القائم عليه
مديرية أمن طبرق: مداهمة وكر بيع مخدرات وضبط القائم عليه

وأشار مكتب الاعلام الأمني بمديرية أمن طبرق، إلى أن المتهم يدعى ن.م.ع ليبي الجنسية يبلغ من العمر 41عام، لافتا إلى أنه اعترف كونه يقوم بترويج المخدرات وحبوب الهلوسة، وتم إيداعه بالسجن لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإحالة للنيابة العامة للاختصاص والتصرف.

 

الوسوم
27 أبريل، 2024 1:19 ص
0 0

المزيد من الأخبار

عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية المكلف بالحكومة الليبية

الحويج: الحكومة الليبية من دعاة الانتخابات والدبيبة من أنصار السلاح

27 أبريل، 2024 12:47 ص
عبد المنعم العرفي

العرفي: خوري ستبدأ من حيث انتهى باتيلي وأولويتها إجلاء المرتزقة

27 أبريل، 2024 12:30 ص
وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف

عطاف: الملف الليبي يصنع الحدث في العالم

27 أبريل، 2024 12:23 ص
أحمد الشركسي، عضو ملتقى الحوار السياسي،

الشركسي: واشنطن تدافع عن استمرار من يحققون مصالحها

27 أبريل، 2024 12:10 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى