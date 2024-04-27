محمد صلاح: سأشعل حريقا إن تحدثت عن “مشكلة كلوب”

أحاط الصحفيون كعادتهم بالنجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، عقب مباراة ويست هام يونايتد، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، لكن حماس الصحفيين كان أكبر هذه المرة، لأنهم أرادوا معرفة “سر” الخلاف الذي نشب بين “مو صلاح”، وبين مدربه يورغن كلوب، خلال المباراة.

“صلاح” من جهته، تعامل بلطف مع الصحفيين، وكان واضحا جدا: “ستشتعل حرائق إن تحدثت إليكم”، فسأله صحفي: “تقول حريقًا؟”، فأكد “صلاح”: “نعم.. حريق بالطبع”.

ومنذ بدء مباراة الريدز التي حل فيها ضيفا على وست هام يونايتد، كان صلاح يجلس على مقاعد لاعبي الاحتياط، رغم أهمية المباراة، إذ وصل الدوري الإنجليزي إلى الجولة الخامسة والثلاثين من عمره.

الكاميرات سجلت المشادة

وسجلت الكاميرات مشادة حدثت بين “صلاح” ومدربه “كلوب”، لأنه المدير الفني جعله يستعد للمشاركة في المواجهة قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة.. وكانت الأجواء متوترة لدرجة أن البعض توقع أن يشتبك الاثنان بالأيدي، لكن داروين نونيز حال دون حدوث ذلك وأنهى المشهد الذي أحزن الجمهور.

وحينما تحدث المدير الفني بعد نهاية المواجهة، أوضح أن الخلاف بينه وبين لاعبه المحبوب انتهى بنقاش بسيط في غرفة ملابس اللاعبين، وألمح أن الأمر لا يستحق تسليط الضوء عليه أكثر من ذلك.

وكان مشهد الصراع بين اللاعب والمدرب صادما لجمهور النادي ومحبي صلاح حول العالم، لأن البعض كان ينظر لعلاقتهما بشكل رومانسي، كمدرب منبهر بلاعب فذ.