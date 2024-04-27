كوريا الشمالية: سنتجسس على أمريكا “من الفضاء”

أعلنت السلطات في كوريا الشمالية، عزمها العمل على زيادة قدراتها فيما يتعلق باستطلاع الفضاء، مؤكدة أنها تعتبر الأمر “شديد الأهمية”.

وبحسب بيان إدارة تكنولوجيا الفضاء الكورية الشمالية -مسؤولة عن إطلاق الأقمار الصناعية المخصصة للتجسس- فإن تلك المهمة تستهدف مراقبة أمريكا، ومعرفة معلومات عن المناورات التي تجريها هي وبقية الأعداء.

نقلت البيان وكالة الأنباء المركزية الكورية التابعة للدولة، وكذلك تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية “إن إتش كيه”، اليوم السبت.

وتتضمن خطة كوريا الشمالية إطلاق أقمار صناعية للاستطلاع العسكري، ووفقًا للبيان يعتبر الأمر خيارا استراتيجيا حتميا، للحفاظ على مصالح كوريا الشمالية وحق سكانها في وجودهم وضمان أمنهم.

وفي وقت سابق، أعلنت كوريا الشمالية، أنها تنوي إطلاق 3 أقمار صناعية بغرض التجسس على أعدائها، وذلك خلال عام 2024.

أطلقت قمرا ناجحا

وكانت بيونج يانج قد أطلقت بالفعل أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري في شهر نوفمبر الماضي، ورأت أنها عملية “ناجحة”.

وتتبارى كوريا الشمالية مع القوى العظمى، لحجز مكان لنفسها في سباق الفضاء، تستطيع من خلاله امتلاك أوراق لعب تسمح لها بالضغط على أمريكا.

وتعمل بيونج يانج باستمرار لتطوير أسلحة حديثة، تجعلها تتفوق بأي شكل على قدرات الولايات المتحدة الأمريكية، ورغم أنه حلم بعيد المنال، لكن الزعيم كيم جونج أون يؤكد أنه قادر على ذلك.

وأكد مركز أبحاث في الولايات المتحدة، أن صور الأقمار الصناعية لمحطة “سوهاي”، تؤكد أن هناك تجهيزات لإطلاق أقمار صناعية، تحديدا شمال غربي كوريا.