“كبار العلماء” بالسعودية: مخالفة “ولي الأمر” تبطل الحج

“يأثم الحاج بلا تصريح”.. قالت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، إن أداء فريضة الحج دون الحصول على تصريح من الدولة، لا يجوز، بل ويتورط صاحبه في “إثم”.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن السلطات في المملكة حددت ضوابط لأداء فريضة الحج، وعلى رأسها استخراج تصريح، وبعد وقوفنا على مخاطر الحج دون تصريح، عبر التواصل مع وزارتيّ الداخلية والحج والعمرة السعوديتين، وكذلك الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، رأينا أن الحج دون تصريح “باطل”.

وشددت على أن تلك الفتوى متفقة مع الشريعة الإسلامية، لأنها تستهدف تسهيل العبادات على المسلمين، لأن شرط استخراج تصريح الحج غرضه تنظيم عدد الحجاج، لتتمكن هذه الأعداد الكبيرة، الآتية من دول مختلفة، من تأدية الفريضة دون حدوث مشكلات، مؤكدة: “هذا صحيح بالأدلة الشرعية”.

مخالفة ولي الأمر تفسد الحج

ولفتت إلى أن هناك أضرارا كثيرة ستحدث حال عدم استخراج التصاريح، ما قد يضر بصحة الحجاج أو سلامتهم وجودة الخدمات، خاصة الانتقال بين الأماكن المقدسة.

ورأت أن تلك الأدلة كافية لقول إنه “لا يجوز الذهاب للحج بلا تصريح، بل ويعتبر من يفعل ذلك آثما، لأنه يخالف ولي الأمر متعمدا”، ويعرض الآخرين للخطر.

وقالت إن القرار يستهدف تحقيق مصلحة المسلمين، ومن لا يستطيع استخراج تصريح فهو في حكم من لا يستطيع تأدية الفريضة، ولا إثم عليه حتى إن امتلك المال الكافي لأداء الرحلة، لكن دون الحصول على تصاريح.