عقيلة صالح يشكر مصر على دعمها اللامحدود لحل الأزمة في ليبيا

وجه عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، الشكر للدولة المصرية لدعمها اللامحدود لحل الأزمة في ليبيا ومساندتها لكافة جهود مجلس النواب باعتباره السلطة المنتخبة في البلاد.

وأوضح عقيلة صالح في كلمة له خلال أعمال المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، وتابعته “أخبار ليبيا 24” أوضح أن الدول العربية في حاجة ملحة للتعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي وذلك في ظل التقدم الكبير المحرز في هذا المجال، مشددا على ضرورة الاستمرار في السعي للوصول إلى رؤية برلمانية عربية موحدة في هذا الصدد.

وطالب عقيلة صالح بوضع رؤية عربية موحدة لتوظيف الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي إدراكا للدور المهم لهذا المجال في الحياة البشرية، لافتا إلى أنه من المهم تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة الاقتصاد والبحث العلمي.

وحذر رئيس مجلس النواب من إساءة استخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة بشكل يسيء إلى الأوطان ويعرضها للمخاطر والتحديات، مشددا على أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامه يمثل أهمية كبيرة في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها المنطقة العربية.

وأكد عقيلة صالح على ضرورة سن القوانين والعقوبات الرادعة لكل من يخالف أو يسيء استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن العالم بدأ في صياغة اللوائح ووضع القوانين الصارمة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي