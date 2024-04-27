عطاف: الملف الليبي يصنع الحدث في العالم

قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، إن منطقة المغرب العربي تتضمن ملفات تصنع الحدث في العالم، على غرار الملف الليبي ومنطقة الساحل الصحراوي، لافتا إلى أن جميع القوى الدولية والإقليمية متداخلة في ملف الأزمة الليبية، باستثناء دول المنطقة التي تعتبر معنية بهذه الملفات بالدرجة الأولى.

وأوضح عطاف في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24“، أن القمة الثلاثية بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، والرئيس التونسي، قيس سعيد، ستعقد في طرابلس في غضون ثلاثة أشهر، مشددا على أن اللقاء التشاوري بين القادة الثلاثة بتونس ليس موجها ضد أي طرف

وأضاف عطاف أن اتحاد المغرب العربي يظل مشروعا وهدفا تاريخيا، لافتا إلى أن باب المشاورات يبقى مفتوحا أمام الجميع إذا توفرت النية والإرادة السياسية، مؤكدا أن الدول الثلاث لم تتخلي عن هيكل الاتحاد المغاربي.

وأشار عطاف إلى أن الجزائر بصفتها عضوا غير دائم بمجلس الأمن الأممي، بحاجة إلى التعرف على آراء أشقاءها في الكثير من الملفات التي تعني دول المغرب العربي، موضحا أن الاجتماع التشاوري الأول بين قادة الجزائر وتونس وليبيا تمخض عن نتائج إيجابية، لاسيما من الجانب السياسي.

عطاف: لم يسبق أن جرى عقد لقاء مثل قمة تونس

وأكد عطاف أنه لم يسبق أن جرى عقد لقاء مثل قمة تونس، لافتا إلى أن النقاش بين قادة الدول الثلاث كان عائليا ومفتوحا واتسم بالصراحة، وهو ما يعكسه مضمون البيان الختامي ، موضحا أن البيان الختامي توج بأربعة ملفات أساسية تمس حياة مواطني هذه البلدان، وهي تنمية المناطق الحدودية، الطاقة، الأمن الغذائي وتذليل مشاكل التبادل التجاري.