عشرات الزوابع تطيح ببيوت وقطارات وسط أمريكا.. وتصيب المواطنين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أصيب 3 مواطنين أمريكيين، بعدما فوجئ أهالي ولايات وسط أمريكا، بعشرات الزوابع تضرب بلادهم.

ووصل عدد الزوابع التي ضربت الوسط الأمريكي نحو 70 زوبعة، بين ولايتيّ نبراسكا وأيوا، وكانت أكثر المدن تضررا هي أوماها.

وانتشرت صور ومقاطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي، تبين حجم الكارثة، فقد بدت الزوابع سوداء ومدمرة، وحملت الغبار ونشرته في كل مكان، فضلا عن أنها دمرت الكثير من المباني، وخطوط الكهرباء، وأخرجت القطارات عن السكك الحديدية.

أوماها الأكثر تضررا

والصور التي خرجت من مدينة أوماها، أظهرت أسقف البيوت تطير، وأوراق الأشجار تتطاير تاركة أغصانها.

وحرصت الأجهزة الأمنية في المدينة، على مخاطبة السكان، عبر منصة إكس، وقالت لهم: تستمر فرق الإغاثة في الكشف على المنازل المتضررة وتقديم المساعدة”، في محاولة للطمأنة.

وفي مدينة لينكولن الشهيرة، جنوبا، دمرت زوبعة مستودعا ضخما، واضطرت السطات لإجلاء 70 شخصا، كانوا داخل مبنى ينهار.

وحذر خبراء الطقس، مؤخرًا، من أن العواصف ستكون مدمرة، خاصة في ولايات الوسط الأمريكي، وقد تمتد إلى ولاية تكساس وتدمر البنية التحتية، وقد تكون هناك خسائر بشرية.

تجدر الإشارة إلى أن الزوابع عبارة عن ظاهرة مناخية، يعتبر توقعها أمر شديد الصعوبة، وتحدث سنويا في أمريكا، خصوصا في الوسط والجنوب، وهناك وكالة أمريكية متخصصة لمواجهة الكوارث الطبيعية المشابهة، تكون جاهزة دائما للتحرك في أي ولاية، بتمويل مضمون، يمكن زيادته فورا بموافقة الرئيس الأمريكي والكونجرس.