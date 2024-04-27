ضبط متورط في جريمة شروع في قتل وقعت بالعجيلات

أخبار ليبيا 24

ألقت قوات الأمن في مدينة صبراتة، القبض على شخص متورط في جريمة الشروع في قتل، وقعت في العجيلات.

وبحسب بيان صادر عن مديرية أمن صبراتة، مساء أمس، فالمقبوض عليه هو “م. ف. س”، وتورط في جريمة شروع في قتل وقعت في العجيلات مؤخرا.

وفي بيانها المقتضب، أشارت مديرية أمن صبراتة، إلى أن عملية الإمساك بالمتهم جرت بالتعاون مع مديريات الأمن الأخرى. وأكدت أن المقبوض عليه تحت التحفظ، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وتثبت إحصائيات كبيرة ارتباط المشكلات الاقتصادية بزيادة عدد الجرائم بأنواعها، والعنف عموما، فحينما يعاني شعب من الفقر والظلم، يكون أول مؤشر هو زيادة عدد الجرائم.

وفي وقت سابق، نجحت قوات الأمن في القبض على قاتلين، كل منهما متورط في جريمة منفصلة، وقعتا في مدينتي الخمس وصبراتة، وإحدى الجريمتين القاتل فيها عربي والمقتول أيضًا؛ وهي جريمة الخمس، حيث ضبط أعضاء البحث الجنائي وافدا عربيا، بتهمة قتل وافد عربي آخر.

وآنذاك، ذكرت وزارة الداخلية بالحكومة منتهية الولاية، أن الجهات المعنية في الخمس، جمعت معلوماتها عن قضية القتل، واتضح أن القاتل والمقتول من العمالة الوافدة، وجرى القبض على القاتل والتحفظ عليه، وتحرير محضر بتفاصيل الواقعة كاملة، وجرى إخطار النيابة العامة لتباشر عملها.

أما عن جريمة صبراتة، فقد أقدم الجاني على قتل ضحيته رميا بالرصاص، وجرى تشكيل فريق للتحري بمديرية الأمن فيب صبراتة، وجرى إلقاء القبض على الجاني بعد ساعات من الواقعة.