شركة البريقة: وحدة جديدة لتعبئة غاز الطهي تحل أزمة أهالي براك الشاطئ

أخبار ليبيا 24

كشفت شركة البريقة لتسويق النفط، عن إنشاء وحدة تعبئة فورية لغاز الطهي، تصل طاقتها الإنتاجية إلى نحو 2000 إسطوانة في اليوم الواحد، وذلك بمدينة براك الشاطئ، جنوب ليبيا.

ونشرت الشركة بيانا، اليوم السبت، على صفحتها الرسمية بموقع “فيس بوك”، قالت خلاله إن إنشاء تلك الوحدة جرى تحت إشراف الإدارة العليا.

وأوضحت الشركة، أن تلك الجهود تأتي ضمن خطط تزويد جميع المناطق بغاز الطهي، لتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف المعاناة عن كواهلهم.

تخفيف معاناة المواطنين

وجاء ذلك استجابة لمطالبات سكان المنطقة الجنوبية، الذين يعانون منذ بدء سنة 2024، من أزمة وقود وغاز.

وتجدر الإشارة إلى أن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، أن سبب المشكلات التي يواجهها أهل الجنوب هو التهريب المستمر الخارج عن السيطرة، وأغفل الدبيبة تورط حكومته في الفساد والتقصير وإهدار أموال الليبيين.

وفي وقت سابق، نجحت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، في توزيع أكثر من 500 ألف لتر من البنزين، وما يزيد عن 600 ألف لتر من الديزل، على محطات الوقود في طبرق والمناطق المحيطة بها.

وآنذاك، أكد مصدر بالشركة، لـ”أخبار ليبيا 24ط، أن الشركة نجحت في توزيع نحو 540 ألف لتر بنزين و632 ألف لتر ديزل.

تجدر الإشارة إلى أن شركة البريقة تعتبر إحدى شركات المؤسسة الوطنية للنفط، وتنفرد بتسويق الوقود والغاز للشركات المالكة لمحطات الوقود ونقاط بيع الغاز في ليبيا.