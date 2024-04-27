بوقعيقيص: على المؤسسات المصرفية احترام أحكام القضاء

أخبار ليبيا 24

دعت آمال بوقعيقيص عضو ملتقى الحوار السياسي، كافة المؤسسات المصرفية لاحترام أحكام ثلاث دوائر للقضاء الأداري في عموم ليبيا – محكمة استئناف جنوب طرابلس ومحكمة استئناف بنغازي ومحكمة مصراتة – بوقف نفاذ قرار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب بفرض رسوم على سعر بيع النقد الأجنبي.

وأوضحت بوقعيقيص في منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، رصدته “أخبار ليبيا 24” أن القضاء هو المؤسسة الوحيدة في ليبيا التي لا زالت تنازع من أجل البقاء على الرغم من كل ما فيها وما في الوطن من السقم، مشددة على ضرورة احترام أحكامه وتنفيذها.

وطالبت عضو ملتقى الحوار السياسي، مجلس النواب بأن يحث الجميع على احترام القضاء والالتزام بأحكامه

وكان عقيلة صالح رئيس مجلس النواب قد أقر فرض ضريبة بـ27% على النقد الأجنبي، بناءا على اقتراح الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، في 27 فبراير الماضي، مشددا على أنه من الضروري أن يكون سعر الصرف ما بين 5.95 دينار و6.15 دينار للدولار الواحد، بعد فرض ضريبة بـ27% لجميع الأغراض باستثناء القطاعات التي تمول من الخزانة العامة ذات الطابع السيادي والخدمي فقط.