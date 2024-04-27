الملف الليبي على طاولة دول بريكس

أخبار ليبيا 24

حضر الملف الليبي في مشاورات “دول بريكس” وكان من ضمن القضايا الإقليمية المطروحة في الاجتماع الذي استعرض فيه المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أبرز قضايا دول الشرق الأوسط، مع مبعوثي الدول الأعضاء في مجموعة “بريكس”.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الروسية، “جرى تبادل الآراء حول سبل دعم الجهود الرامية إلى تحسين الأوضاع والتسوية الشاملة للأزمات في سورية ولبنان والسودان وليبيا واليمن”.

مناقشة قضايا دول الشرق الأوسط

وأكد الدبلوماسيون سعي دول مجموعة «بريكس» التي تضم كل من روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى مشاركة مصر وإيران والإمارات وإثيوبيا لأول مرة، على مواصلة الاتصالات من أجل “تفعيل الحلول السياسية والدبلوماسية لقضايا الشرق الأوسط”، متفقين على “تنشيط التنسيق بشأن دائرة واسعة من القضايا على مختلف المنصات الدولية، وأولها الأمم المتحدة”.

وتناقش ممثلو الدول حول الوضع المتوتر في المنطقة بسبب الحرب في غزة،إذ جرى “التركيز على الوضع الكارثي في منطقة النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي وضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بأسرع ما يمكن”.

وتعمل العديد من الأطراف الخارجية على حلحلة الأزمة السياسية في ليبيا، وإنهاء حالة الصراع بالتعجيل في إجراء الانتخابات، ولكن ترى العديد من الدول الشقيقة مثل تونس والجزائر ومصر؛ أن التدخل الأجنبي في ليبيا، عمل على تعميق الخلاف بين الأطراف الليبية، واستمرار لحالة الجمود السياسي الذي تشهده البلاد منذ أعوام.