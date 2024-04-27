المصرف المركزي: أردوغان استقبل الكبير للاطمئنان على وضع ليبيا.. ومعلقين يردون: “راحت السيادة”

أخبار ليبيا 24

حظي تصريح مصرف ليبيا المركزي بشأن لقاء الصديق الكبير مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتفاعل واسع من المتابعين على حساب المصرف، بعد أن قال: “إن الرئيس رجب طيب أردوغان استقبل الكبير بمقر الرئاسة في مدينة إسطنبول التركية، للاطمئنان عن الوضع والاقتصادي والمالي والسياسي في ليبيا”.

وأضاف المصرف: “أن اللقاء جاء للاطمئنان كذلك التحديات التي تواجه المصرف المركزي في أداء مهامه في ظل الانقسام الحكومي ودور المصرف المركزي في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة”، مشيرًا إلى أن أردوغان والكبير تطرقا إلى زيادة التعاون المشترك في المجال المصرفي.

ما علاقة أردوغان؟

وأشار المعلق محمد فرحات إلى أن الزيارة ربما تكون لنيل الموافقة على رئاسة الحكومة القادمة. من جهته قال المعلق محمد منصور إن الكبير يقدم لأردوغان تقريرا مفاصلا على ما داء في أثناء زيارته لأمريكا.

أمّا المعلق سمير بو فائز، فقال: “إن المقصود من اللقاء هو المحافظة على استقرار الليرة التركية”.

وعلّق محمد الصديق متفقا مع سمير بو فائز، وقال: “إن ليبيا هي البلد الوحيد التي مدير مصرفها المركزي يجتمع بشكل منفرد مع رؤساء الدول بدون أي تنسيق مع الحكومات”.

من ناحيته قال المعلق محمد الشارف: “إن الصديق الكبير تجاوز كل الخطوط والصلاحيات كمحافظ للمصرف المركزي وأصبح أمير ليبيا المبجل”.

وقال المعلق أيمن الزياني: “عنده حق ما هو ليبيا أصبحت إحدى المقاطعات التركية.. صار للاطمئنان على الوضع الاقتصادي في ليبيا.. لا حول ولا قوة إلا بالله”.

وتساءلت صاحبة الحساب جيجي العجيلي ما علاقة أردوغان وهل ليبيا محتاجة ليقدم لها الأموال؟ وأكملت “عليك حال وخلاص”. كما تساءل المعلق عادل أحمد: “ما دخل أردوغان في الاقتصاد الليبي يا عملاء؟”.

وقال المعلق سفيان أبو هلال: “نكسة وذل.. الله المستعان”.

وتعليقا على ما صرح به المصرف المركزي والصورة المرفقة قال سفيان اقنيجيوه: “الصور من هذا النوع وبزيادة كتابة مثل هذا المنشور تستفز في الشعب إذا كان ما عندكمش علم”.