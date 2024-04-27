المريمي: حكومة الدبيبة تعرقل الانتخابات رغم إدراكها أنها مطلب شعبي

قال فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، إن حكومة الدبيبة، منتهية الولاية، تحاول عرقلة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، رغم إدراكها أن الانتخابات مطلب شعبي وجماهيري.

وأوضح المريمي في تصريحات تلفزيونية تابعتها “أخبار ليبيا 24” أن حكومة الدبيبة منتهية الولاية تُدرك أن القوانين الانتخابية تحدد خارطة طريق تشترط وجود حكومة موحدة على كل ليبيا حتى تتجه إلى الانتخابات، مشيرا إلى أن هناك عرقلة من بعض الجهات، ومنها حكومة الدبيبة المنتهية الولاية والمتشبثة بالسلطة، التي تعرقل الانتخابات.

وأضاف المريمي أن القطاع الأكبر من الشعب الليبي يريد إجراء الانتخابات، لافتا إلى أن هناك من هو في المشهد يُعرقل هذا المطلب، رغم إصدار مجلس النواب القوانين الانتخابية اللازمة، بناء على ما اتفقت عليه لجنة (6+6).

وكان فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب قد أعلن أن عقيلة صالح، رئيس البرلمان تسلم ملفات عدد من المرشحين لرئاسة الحكومة الموحدة، التي يفترض أن تقود البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تٌنهي الفترة الانتقالية الطويلة في البلاد، لافتا إلى أن المتقدمين بأوراقهم لرئاسة الحكومة الجديدة قدموا ملفات ترشحهم إلى رئيس مجلس النواب، وفق الشروط المتوافق عليها مسبقا بين مجلسي النواب والدولة.