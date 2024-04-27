الكبير يزور تركيا مباشرة بعد ختام زيارته لأمريكا ويلتقي مع أردوغان

أخبار ليبيا 24

بعد ختام زيارته مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية أجرى الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى تركيا، إذ التقى فور وصوله مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال مصرف ليبيا المركزي، اليوم السبت، إن أردوغان استقبل الصديق الكبير بمقر الرئاسة في مدينة إسطنبول التركية، للاطمئنان عن الوضع والاقتصادي والمالي والسياسي في ليبيا.

وأضاف، كما أن اللقاء جاء للاطمئنان كذلك التحديات التي تواجه المصرف المركزي في أداء مهامه في ظل الانقسام الحكومي ودور المصرف المركزي في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة، مشيرًا إلى أن أردوغان والكبير تطرقا إلى زيادة التعاون المشترك في المجال المصرفي.

في المقابل قالت الرئاسة التركية، على “فيس بوك” إن أردوغان استقبل الكبير في قصر وحيد الدين، دون تقديم أي إضافات.

وجاءت زيارة محافظ مصرف ليبيا المركزي مباشرة بعد ختام زيارته، إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتي امتدت لأيام.

زيارة الكبير إلى أمريكا

وخلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية أجرى المحافظ عدة لقاءات مع البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية والدولية، إضافة إلى زيارة إلى المؤسسة العربية المصرفية في نيويورك. وجاء ذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

كما التقى محافظ ليبيا المركزي مع رئيس البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير. هذا واجتمع الكبير مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي لعقد مشاورات المادة الرابعة للسنة الثانية على التوالي بين فريق صندوق النقد الدولي ومصرف ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة المعنية بداية شهر مايو 2024.

وتطرق اللقاء إلى آخر مستجدات مسار التوحيد والأوضاع المالية والاقتصادية في ليبيا، وإجراءات المصرف المركزي للمحافظة على الاستدامة المالية للدولة واستقرار سعر الصرف.

كما تناول، جهود المصرف المركزي في تحقيق مزيد من الإفصاح والشفافية، وبرامج الدعم الفني والتدريب.