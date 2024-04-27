العرفي: خوري ستبدأ من حيث انتهى باتيلي وأولويتها إجلاء المرتزقة

قال عبد المنعم العرفي عضو مجلس النواب، إن إجلاء القوات الأجنبية بجميع أصنافها من ليبيا هو أحد أهم أسباب تكليف نائبة المبعوث الأممي، ستيفاني خوري، بمهمتها الدبلوماسية، ومن ثم يأتي الحديث عن تشكيل حكومة جديدة موحدة.

وأوضح العرفي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن توحيد المؤسسات السيادية في ليبيا، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أيضا من ضمن الملفات التي ستطرح أمام الدبلوماسية الأمريكية.

وشدد العرفي على أن خوري لن تقود حوارا جديدا بشكل فوري، لافتا إلى أنها ستبدأ من حيث انتهى المبعوث الأممي المستقيل عبد الله باتيلي من خلال معالجة نقاط الانسداد التي حصلت خلال التفاهم بين الأطراف الليبية، موضحا أن خوري ستحرك المياه الراكدة، لكنها لن تستطيع حلها بالكامل؛ نظرا إلى تعقيداتها.

وكان العرفي قد أكد في وقت سابق أن عملية تعيين الأمريكية من أصل لبناني ستيفاني خوري ممثلة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة أمر متوقع، موضحا أن الإدارة الأمريكية أرادت الاستحواذ والسيطرة على الملف الليبي.

وأضاف العرفي أن ستيفاني خوري ستنفذ أجندة الولايات المتحدة، مشددا على أن المتغيرات التي حدثت في الساحة الليبية كانت تحتم إحداث تغيير على مستوى البعثة الأممية لإمساك الملف الليبي مجددًا، معتبرا أن هذه الخطوة جاءت لإحداث تغيير فشل فيه المبعوث الأممي عبد الله باتيلي.