الطرابلسي: طرابلس وصلت لمرحلة سيئة من الأمن وأمناها بنسبة 80%

قال عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، إن الألوية والكتائب والمجموعات المسلحة التي عملت في طرابلس غطت الفراغ الأمني للشرطة في الفترة الماضية، محذرا أي جهة أو أي شخص من محاولة العبث بأمن العاصمة طرابلس أو محيطها.

وأوضح الطرابلسي في كلمته خلال الجمع العام الأول لمنتسبي مكونات وزارة الداخلية من داخل مطار طرابلس، وتابعتها “أخبار ليبيا 24” أن طرابلس وصلت لمرحلة سيئة من الأمن بسبب سوء التنظيم وبعض المشاكل الحزبية والقبلية، لافتا إلى أن وزارة الداخلية استطاعت خلال الفترة الماضية تأمين العاصمة طرابلس لكن ليس تأمينًا كليًا وربما بنسبة 80%.

وشدد الطرابلسي على أنه سيتم قريبا بالترتيب مع عبد الحميد الدبيبة إخلاء العاصمة طرابلس بالكامل ورجوع جميع المجموعات العسكرية لوحداتها وثكناتها.

وأضاف الطرابلسي أنه سيتم تنظيم مطار معيتيقة قريبًا وبعدها سيتم الانتقال إلى المطارات الأخرى في مصراتة والزنتان، لافتا إلى أنه سيتم تأمين كافة المؤسسات في طرابلس من رئاسة الحكومة والوزارات والمصرف المركزي من قبل الشرطة.

وأشار الطرابلسي إلى أنه لن يكون لأي عائلة أو قبيلة أو مجموعة أي سيطرة على أي مؤسسة، مشددا أن دعم وزارة الداخلية ضروري وأساسي للوصول للانتخابات .

وأكد الطرابلسي أن سيتم إعادة فتح معبر رأس اجدير، قريبًا وبتنسيق مع وزير الداخلية التونسي، لافتا إلى أن وزارته استطاعت تأمين معبر رأس اجدير وسيكون نموذجًا لكل المعابر الليبية ولن يكون مثل الماضي بعد إعادة افتتاحه.

ولفت الطرابلسي إلى أن وزارة الداخلية غاب عنها التنظيم طيلة 10 سنوات نظرًا لما مرت به ليبيا من مشاكل سياسية وخلافات، موضحا أن قوات داخلية الدبيبة تصل إلى أكثر من 420 ألف منتسب ما بين ضباط وضباط صف وجنود ومدنيين.